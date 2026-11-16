WTA Finals doppio Errani e Paolini in finale sconfitte ma con un sorriso

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La coppia tutta italiana formata da Sara Errani e Jasmine Paolini ha chiuso la sua esperienza alle WTA Finals 2025 con una sconfitta in finale contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Un risultato amaro, ma che non cancella il percorso straordinario compiuto dalle due azzurre, protagoniste del miglior cammino mai registrato da un doppio italiano nella competizione che riunisce le migliori otto coppie del mondo.

Un finale amaro ma ricco di soddisfazioni

La finale di Indian Wells è arrivata dopo un torneo combattuto, iniziato con la vittoria proprio contro le ceche nel match d'esordio del girone. «Anche se abbiamo perso la finale, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto», ha dichiarato Jasmine Paolini, visibilmente emozionata ma consapevole del valore del risultato. «Giocare con te, Sara, è pazzesco. Oggi abbiamo dato il nostro meglio».

La toscana ha poi aggiunto: «È particolare venire qui in un periodo diverso rispetto a quello in cui siamo abituate per il torneo di Indian Wells». Un riferimento alla collocazione autunnale delle Finals, che ha reso la preparazione ancora più complessa. Paolini ha comunque voluto complimentarsi con le avversarie e ringraziare il team e l'organizzazione.

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Errani, la doppista italiana più vincente

«Grazie a Jasmine, negli ultimi due mesi abbiamo giocato tanto, abbiamo provato in tutti i modi a qualificarci», ha sottolineato Sara Errani, che con 37 titoli all'attivo è la doppista italiana di maggior successo, compresi 10 Slam e l'oro olimpico conquistato a Parigi 2024 proprio in coppia con Paolini. La romagnola vanta anche 87 settimane da numero 1 del mondo nel ranking di specialità. «Grazie a tutto il nostro team e all'organizzazione. È stata una bella settimana».

Un 2025 da ricordare

Nonostante la sconfitta nella quinta finale su 15 giocate insieme, Errani e Paolini possono guardare alla stagione con grande soddisfazione. Le azzurre sono state le ultime a ottenere la qualificazione alle Finals, dimostrando ancora una volta una capacità di reazione e una determinazione fuori dal comune. Per Paolini si tratta della terza partecipazione consecutiva alle WTA Finals in doppio, e nel 2024 e 2025 ha gareggiato anche in singolare, confermandosi una delle tenniste più complete del circuito.

La finale persa non scalfisce l'importanza di un risultato che resterà nella storia del tennis italiano, un ulteriore tassello di un'annata memorabile per il movimento azzurro.

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