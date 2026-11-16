Arresti a Roma per droga e armi stampate in 3D nel quartiere Casilino

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Nel quartiere Casilino di Roma, la Polizia di Stato ha arrestato tre giovani di età compresa tra i 20 e i 21 anni, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. L'operazione, condotta dagli agenti del Reparto Volanti, ha portato al sequestro di circa 2 chilogrammi di hashish, due pistole (di cui una realizzata con una stampante 3D) e numerose munizioni.

L'inseguimento e il primo sequestro

L'intervento è scattato in via Casal del Marmo, quando gli agenti hanno notato un'auto con tre giovani a bordo che, alla vista della polizia, hanno tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, il passeggero posteriore è sceso dal veicolo e ha lanciato una busta di plastica oltre un cancello, nel tentativo di disfarsi della droga. Gli agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a recuperare la busta, che conteneva 23 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2 chilogrammi.

La pistola stampata in 3D e il denaro contante

Durante la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno trovato nel portaoggetti della portiera posteriore una pistola fabbricata con stampante 3D, insieme a 565 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'arma, realizzata prevalentemente in materiale plastico, presentava un sistema di percussione metallico artigianalmente integrato, e sono in corso approfondimenti per valutarne il potenziale offensivo.

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Le perquisizioni nelle abitazioni e il secondo sequestro

Estendendo gli accertamenti alle abitazioni dei tre giovani, gli investigatori hanno trovato in casa di uno di loro un coltello sporco di stupefacente e le chiavi di un garage. All'interno del box, avvolta in un panno, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica con matricola abrasa, completa di caricatore con 5 cartucce calibro 7.65, oltre a 49 munizioni dello stesso calibro e un caricatore per arma lunga con 37 cartucce a salve. Inoltre, è stata sequestrata ulteriore sostanza stupefacente.

Nella casa di un secondo giovane, invece, è stata scoperta una vera e propria postazione per la fabbricazione di armi: un computer collegato a una stampante 3D, componenti in materiale polimerico, frammenti plastici e una bobina di filamento, compatibili con il materiale utilizzato per realizzare la pistola sequestrata in auto.

Arresti e convalida

Al termine degli accertamenti, i tre giovani sono stati arrestati. Per tutti è scattata la contestazione di detenzione di sostanze stupefacenti, mentre per due di loro anche quella di detenzione abusiva di armi. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'operato della Polizia di Stato. Si precisa che le indagini sono nella fase preliminare e che per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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