Operazione antidroga e armi nel Barese: blitz dei carabinieri tra Modugno Bitonto e Altamura

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Un'importante operazione di polizia ha scosso questa mattina la provincia di Bari. I carabinieri del Comando Provinciale, su coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di oltre quindici persone. Le accuse, a vario titolo, sono pesanti: associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione illegale di armi da guerra e autoriciclaggio.

Il blitz tra Modugno Bitonto e Altamura

Le operazioni si sono concentrate in particolare nei comuni di Modugno, Bitonto e Altamura, dove gli inquirenti ritengono operasse un gruppo criminale collegato a un noto clan mafioso barese. Secondo quanto emerso dalle indagini, il sodalizio sarebbe stato dedito alla vendita di sostanze stupefacenti e avrebbe tentato di imporre il proprio controllo sul territorio anche attraverso intimidazioni di stampo mafioso.

Le accuse e il contesto investigativo

L'operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata locale. Le armi da guerra sequestrate o di cui si ipotizza la detenzione destano particolare allarme sociale, così come il coinvolgimento di un numero così elevato di indagati. Le indagini, coordinate dalla DDA, proseguono per fare piena luce sulla rete di complicità e sui flussi finanziari illeciti, oggetto dell'accusa di autoriciclaggio.

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Un fenomeno preoccupante

Il traffico di droga e la disponibilità di armamenti pesanti sono da tempo al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine in Puglia. Questa operazione conferma la persistenza di organizzazioni criminali radicate nel tessuto sociale ed economico del Barese, contro cui lo Stato continua a combattere con determinazione.

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