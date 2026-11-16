Addio a Miguel Ángel Félix Gallardo il boss che fondò il cartello di Guadalajara
Si è spento a 80 anni Miguel Ángel Félix Gallardo, conosciuto come il boss dei boss del narcotraffico messicano. Era detenuto dal 1989 e la notizia della sua morte segna la fine di un'epoca per il crimine organizzato in Messico.
Chi era Miguel Ángel Félix Gallardo
Fondatore del cartello di Guadalajara, Félix Gallardo è considerato uno dei principali artefici della struttura moderna del narcotraffico internazionale. La sua organizzazione è stata antesignana dei grandi cartelli che hanno dominato la scena criminale per decenni.
L'eredità criminale e il declino
Dopo il suo arresto, avvenuto nel 1989, il suo impero si è frammentato, contribuendo alla nascita di nuovi gruppi come il cartello di Sinaloa e quello di Juárez. La sua figura è stata al centro di inchieste e processi che hanno svelato i legami tra narcotraffico e politica.
La vita diventata serie tv
La parabola di Félix Gallardo ha ispirato la serie televisiva Narcos: Messico, che ha raccontato ascesa e caduta del boss. La sua morte chiude un capitolo della storia del narcotraffico, ma le sue conseguenze continuano a farsi sentire.
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