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Addio a Miguel Ángel Félix Gallardo il boss che fondò il cartello di Guadalajara

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Addio a Miguel Ángel Félix Gallardo il boss che fondò il cartello di Guadalajara
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Si è spento a 80 anni Miguel Ángel Félix Gallardo, conosciuto come il boss dei boss del narcotraffico messicano. Era detenuto dal 1989 e la notizia della sua morte segna la fine di un'epoca per il crimine organizzato in Messico.

Chi era Miguel Ángel Félix Gallardo

Fondatore del cartello di Guadalajara, Félix Gallardo è considerato uno dei principali artefici della struttura moderna del narcotraffico internazionale. La sua organizzazione è stata antesignana dei grandi cartelli che hanno dominato la scena criminale per decenni.

L'eredità criminale e il declino

Dopo il suo arresto, avvenuto nel 1989, il suo impero si è frammentato, contribuendo alla nascita di nuovi gruppi come il cartello di Sinaloa e quello di Juárez. La sua figura è stata al centro di inchieste e processi che hanno svelato i legami tra narcotraffico e politica.

La vita diventata serie tv

La parabola di Félix Gallardo ha ispirato la serie televisiva Narcos: Messico, che ha raccontato ascesa e caduta del boss. La sua morte chiude un capitolo della storia del narcotraffico, ma le sue conseguenze continuano a farsi sentire.

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miguel-angel-felix-gallardo boss-dei-boss cartello-di-guadalajara narcos-messico narcotraffico-messicano

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