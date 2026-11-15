Cammarata, malore in tribuna durante Kamarat-Akragas: muore Domenico Sciacchitano

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Domenico Sciacchitano avrebbe compiuto 63 anni il giorno successivo. Inutili i soccorsi e l’intervento dell’elicottero sul campo. Le due società si stringono alla famiglia

Una giornata di calcio si è trasformata in lutto allo stadio Vito Di Marco di Cammarata, conosciuto anche come stadio dei Salaci. Domenico Sciacchitano, sostenitore del Kamarat, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre assisteva dalla tribuna alla partita contro l’Akragas.

L’uomo avrebbe compiuto 63 anni il giorno successivo. Era sugli spalti per seguire la propria squadra nella sfida del girone A di Eccellenza siciliana, interrotta per consentire l’intervento dei sanitari.

Il malore sugli spalti e l’arrivo dell’elisoccorso

L’emergenza ha richiesto l’intervento del personale sanitario e l’arrivo dell’elisoccorso, atterrato direttamente sul terreno di gioco. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il tifoso non c’è stato nulla da fare.

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La partita, ferma sullo 0 a 0, è stata definitivamente sospesa. Il risultato al momento dell’interruzione non va quindi confuso con l’esito conclusivo dell’incontro. Per le disposizioni sul completamento della gara occorrerà fare riferimento alle comunicazioni degli organi competenti. GrandangoloAgrigento

Il Kamarat ricorda Domenico Sciacchitano

La SSD Kamarat 1972 ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di Domenico Sciacchitano, stringendosi ai familiari e agli amici.

In segno di lutto, la società ha annunciato la sospensione delle comunicazioni e delle pubblicazioni sui propri canali social fino a nuova comunicazione. Un gesto di raccoglimento per ricordare un sostenitore che aveva raggiunto lo stadio per trascorrere una domenica accanto alla sua squadra.

Il cordoglio dell’Akragas e il ringraziamento ai soccorritori

Anche l’Akragas SLP ha manifestato vicinanza alla famiglia della vittima, esprimendo le condoglianze a nome della comunità biancazzurra.

Il club ha inoltre ringraziato il personale sanitario e di sicurezza intervenuto nell’emergenza. Davanti alla morte del tifoso, il confronto sportivo ha lasciato spazio al dolore condiviso dalle due società e dalle persone presenti allo stadio.

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