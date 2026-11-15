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Ronaldinho brilla nel Ravenna: titolare e assist vincente nel derby

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Il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna è stato più lungo del previsto e ricco di emozioni. Schierato a sorpresa titolare, il fuoriclasse brasiliano ha disputato l'intero primo tempo del derby contro il Forlì, offrendo sprazzi di classe nonostante la condizione fisica non ottimale. Il suo contributo è stato determinante in occasione del gol del vantaggio: con un passaggio di alleggerimento per Lonardi, ha innescato l'azione che ha portato al tiro da fuori area di Giulio Donati, ex Inter e Lecce.

Le aspettative della vigilia lo vedevano in campo per circa mezz'ora, ma Ronaldinho ha sorpreso tutti giocando tutti i primi 45 minuti. Al termine del primo tempo, ha ricevuto l'abbraccio degli ex compagni di nazionale Serginho e Dida, accorsi allo stadio Benelli per assistere alla sua esibizione. L'atmosfera è stata di grande festa: il 'Ronaldinho Day' è iniziato alle 16.50 con il riscaldamento del brasiliano, accolto da un boato del pubblico. La conferma della sua presenza dal primo minuto era arrivata poco prima, scatenando l'entusiasmo dei tifosi. All'intervallo, il numero 10 ha salutato ogni settore dello stadio prima di lasciare il campo.

Un ritorno da protagonista

Nonostante le difficoltà sul piano del ritmo e dell'intesa con i nuovi compagni, Ronaldinho ha dimostrato di poter ancora fare la differenza. La sua presenza ha catalizzato l'attenzione e regalato momenti di puro spettacolo. I tifosi del Ravenna hanno potuto godere di un evento indimenticabile, con il campione brasiliano che ha ripagato la fiducia con una prestazione generosa e utile alla squadra.

L'analisi della partita

Il derby contro il Forlì ha visto un Ravenna determinato, capace di passare in vantaggio grazie all'azione orchestrata proprio da Ronaldinho. La sua giocata ha permesso a Lonardi di servire Donati per il tiro vincente. La partita è iniziata alle 17.30, ma l'attesa per vedere il brasiliano in campo era già altissima. La sua uscita dal campo all'intervallo ha lasciato spazio agli applausi e alla standing ovation del pubblico. Un ritorno che, seppur breve, ha lasciato il segno e alimentato la speranza dei tifosi per il futuro.

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