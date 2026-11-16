Meteo Italia tra piogge e Libeccio forte: allerta gialla in dieci regioni. Segui il Radar Meteo di InfoOggi

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Previsioni dal 16 al 18 novembre 2026 con nuovi passaggi perturbati e fenomeni soprattutto sui versanti tirrenici Poi una breve tregua prima di un possibile peggioramento domenicale

Il meteo in Italia resta segnato da una successione di perturbazioni, con piogge, rovesci e venti anche forti. Fino a mercoledì 18 novembre, le condizioni più instabili interesseranno soprattutto le regioni tirreniche del Centro Sud e le aree appenniniche, mentre altrove si alterneranno annuvolamenti e schiarite.

A richiedere attenzione sarà anche il Libeccio, previsto in rinforzo e localmente burrascoso. Le temperature non dovrebbero registrare variazioni marcate a livello generale, pur con oscillazioni locali legate al passaggio delle precipitazioni e alle aperture del cielo.

Lunedì 16 novembre piogge in movimento verso il Sud

La giornata di lunedì 16 novembre è caratterizzata dal transito di una perturbazione. Al mattino, l’instabilità interessa soprattutto il Nordest, per poi coinvolgere i settori tirrenici centrali e, in misura minore, il versante adriatico.

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Il Nordovest beneficia di condizioni più asciutte e di maggiori spazi soleggiati. Nel pomeriggio, il nucleo principale del maltempo tende a spostarsi sulle regioni meridionali peninsulari, accompagnato da forti venti di Libeccio. Sulla Sicilia sono previste schiarite più ampie.

Il passaggio dei fenomeni non sarà uniforme: anche all’interno della stessa regione potranno alternarsi pause asciutte e precipitazioni.

Martedì 17 novembre nuovo peggioramento dal pomeriggio

Per martedì 17 novembre è atteso un nuovo impulso perturbato. Al Nord il cielo tenderà a presentarsi molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni più probabili nel corso del pomeriggio.

Al Centro, la mattinata dovrebbe trascorrere in gran parte senza piogge, ma con nuvolosità diffusa. Il tempo tenderà a peggiorare nella seconda parte della giornata, soprattutto dalla sera lungo il versante tirrenico.

Sulle Isole Maggiori prevarranno nubi sparse, mentre i venti torneranno a rinforzare.

Per seguire l’evoluzione del tempo e la distribuzione delle precipitazioni, è consigliabile consultare il Radar Meteo di InfoOggi, particolarmente utile durante questa successione di passaggi instabili.

Mercoledì 18 novembre piogge su Campania e Calabria tirrenica

La giornata di mercoledì 18 novembre vedrà precipitazioni più diffuse sulla Campania, nell’area del Pollino e lungo la Calabria tirrenica. Qualche pioggia potrà interessare anche i rilievi del Centro, mentre sul resto del territorio si prevedono condizioni più variabili.

Sui confini alpini occidentali saranno possibili nevicate intorno ai 1600 metri, con una quota che potrà oscillare in funzione dell’intensità dei fenomeni e delle condizioni locali.

Resterà rilevante il ruolo del vento: il Libeccio è previsto burrascoso in Liguria e forte sul Tirreno. Le condizioni di esposizione delle coste e dei rilievi potranno rendere le raffiche sensibilmente diverse da una zona all’altra.

Allerta meteo gialla del 16 novembre le regioni interessate

Per lunedì 16 novembre 2026, il quadro delle criticità comprende settori di dieci regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria. L’allerta gialla riguarda zone specifiche e differenti tipologie di rischio, senza estendersi necessariamente all’intero territorio regionale. mappe.protezionecivile.gov.it

Rischio idraulico

Le zone indicate per rischio idraulico sono:

Calabria : versante tirrenico settentrionale, centro settentrionale e centro meridionale.

: versante tirrenico settentrionale, centro settentrionale e centro meridionale. Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.

: Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. Lazio: Bacini Costieri Sud.

Rischio temporali

L’allerta per temporali interessa:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro e Bacino dell’Aterno.

: Marsica, Bacino Alto del Sangro e Bacino dell’Aterno. Basilicata : zone Basi-A2, Basi-D e Basi-C.

: zone Basi-A2, Basi-D e Basi-C. Calabria : versante tirrenico settentrionale, centro settentrionale e centro meridionale.

: versante tirrenico settentrionale, centro settentrionale e centro meridionale. Molise : Alto Volturno e Medio Sangro.

: Alto Volturno e Medio Sangro. Umbria: Medio Tevere, Chiascio e Topino, Alto Tevere, Nera e Corno.

Rischio idrogeologico

Le aree interessate dal rischio idrogeologico sono:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro e Bacino dell’Aterno.

: Marsica, Bacino Alto del Sangro e Bacino dell’Aterno. Basilicata : zone Basi-A2, Basi-D e Basi-C.

: zone Basi-A2, Basi-D e Basi-C. Calabria : versante tirrenico settentrionale, centro settentrionale e centro meridionale.

: versante tirrenico settentrionale, centro settentrionale e centro meridionale. Campania : Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.

: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. Emilia Romagna : Montagna romagnola e Montagna bolognese.

: Montagna romagnola e Montagna bolognese. Lazio : Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti e Bacini Costieri Nord.

: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti e Bacini Costieri Nord. Marche : zone Marc-1 e Marc-3.

: zone Marc-1 e Marc-3. Molise : Alto Volturno e Medio Sangro.

: Alto Volturno e Medio Sangro. Toscana : Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Valdarno Inferiore e Arno Costa.

: Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Valdarno Inferiore e Arno Costa. Umbria: Medio Tevere, Chiascio e Topino, Alto Tevere, Nera e Corno.

Tendenza meteo verso il fine settimana tra schiarite e nebbia

Dopo l’instabilità di inizio settimana, giovedì 19 novembre potrebbe transitare una perturbazione rapida, ma a tratti intensa, soprattutto al Centro Nord.

Tra venerdì 20 e sabato 21 novembre si prospetta una fase più asciutta, con maggiori occasioni per il sole. In Pianura Padana, tuttavia, il miglioramento potrà accompagnarsi al ritorno della nebbia, con possibili riduzioni della visibilità.

Per domenica 22 novembre si delinea un nuovo possibile ingresso perturbato dall’Atlantico. Trattandosi di una tendenza a più giorni, tempi, intensità e distribuzione delle piogge richiederanno ulteriori aggiornamenti.

Per organizzare gli spostamenti e seguire i cambiamenti delle condizioni atmosferiche, continua a consultare il Radar Meteo di InfoOggi e gli aggiornamenti sul meteo della tua zona.

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