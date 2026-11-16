Controlli interforze a Bergamo: sospeso lounge bar e sanzioni per 65mila euro

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Un'operazione congiunta condotta nella notte tra il 13 e il 14 novembre ha portato alla luce una serie di gravi irregolarità in un lounge bar di Borgo Palazzo, nella zona est di Bergamo. L'intervento, coordinato dalla Polizia di Stato, ha visto la partecipazione di Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, NAS, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le violazioni accertate hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di circa 65.000 euro e la sospensione dell'attività per motivi igienico-sanitari.

Igiene e sicurezza alimentare: le contestazioni del NAS

I Carabinieri del NAS hanno rilevato diverse carenze nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. In particolare, è stata contestata l'assenza delle indicazioni sugli allergeni nel menù, il mancato rispetto delle procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP e altre carenze igieniche. Tali violazioni hanno determinato una sanzione di 5.000 euro e la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di legge. Nel corso dell'ispezione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inoltre sequestrato circa 13 chilogrammi di melassa, una console PlayStation 5 e un monitor televisivo.

Sicurezza antincendio: carenze nella gestione delle emergenze

I Vigili del Fuoco hanno riscontrato significative criticità nella prevenzione incendi e nella gestione delle emergenze. Il piano di emergenza era privo delle planimetrie di evacuazione, il registro dei controlli degli estintori non era correttamente compilato e, per gli estintori situati al piano seminterrato, mancava la documentazione attestante i controlli periodici. Inoltre, la cartellonistica di sicurezza risultava incompleta.

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Lavoro nero e verifiche fiscali

La Guardia di Finanza ha individuato un lavoratore impiegato in nero e ha avviato approfondimenti sulla posizione di un lavoratore a chiamata e di un DJ. Sono in corso anche verifiche sulla regolarità del registratore di cassa e sulla corretta trasmissione dei dati fiscali all'Agenzia delle Entrate.

Violazioni amministrative e possibili provvedimenti sulla licenza

La Squadra Amministrativa della Questura ha contestato ulteriori violazioni: mancata esposizione delle autorizzazioni, presenza di avventori intenti a fumare all'interno del locale, assenza del titolare o del preposto durante l'attività e mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore. Anche la cartellonistica sul divieto di fumo è risultata non conforme. Saranno approfonditi gli aspetti relativi al possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività; gli esiti saranno trasmessi al Comune per le valutazioni di competenza, anche ai fini di eventuali provvedimenti sulla licenza.

L'operazione rientra nelle attività di controllo interforze disposte per rafforzare la vigilanza sugli esercizi pubblici e sui locali di intrattenimento della provincia. Azioni simili proseguiranno nelle prossime settimane con l'obiettivo di verificare il rispetto delle regole e prevenire situazioni che possano compromettere la sicurezza, la salute e i diritti dei cittadini e dei lavoratori.

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