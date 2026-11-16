Roma, maxi operazione antidroga: smantellate tre organizzazioni criminali

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Un duro colpo inflitto al narcotraffico internazionale è stato messo a segno dalla Guardia di Finanza di Roma, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone, ritenute a vario titolo responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della transnazionalità, e di autoriciclaggio. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha coinvolto complessivamente 27 indagati, di cui 9 già tratti in arresto in flagranza nel corso delle indagini.

Le indagini e le tre organizzazioni

Le attività investigative, condotte dagli specialisti della Sezione Grandi Operazioni Antidroga (G.O.A.) del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, hanno permesso di ricostruire l'operatività di tre distinte organizzazioni criminali attive tra il 2022 e il 2024 nel traffico internazionale di hashish, marijuana e cocaina, con approvvigionamento dalla Spagna e smercio principalmente nella Capitale e nel litorale pontino.

I primi due sodalizi erano guidati da due narcotrafficanti italiani latitanti in Spagna, inseriti nella lista dei 100 latitanti più pericolosi. Entrambi sono stati arrestati: il primo a Barcellona nel luglio 2024, il secondo a Fiumicino nel giugno 2026 dopo l'estradizione. Il primo gruppo, composto da pregiudicati e insospettabili, gestiva l'intera filiera della droga, importata con autoarticolati e veicoli a doppiofondo e stoccata in abitazioni e garage tra Roma e l'area pontina. Il secondo sodalizio si occupava in particolare della ricezione di cocaina nascosta in doppifondi meccanici e della sua custodia in zone industriali come Magliana, Portuense e Acilia.

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La cocaina rosa e il sistema Fei Ch'ien

Gli investigatori hanno inoltre individuato un terzo gruppo, promosso da un broker romano che, avvalendosi di contatti con cittadini colombiani, approvvigionava e distribuiva la cocaina rosa, nota anche come Tusi, una sostanza venduta tra i 300 e i 400 euro al grammo. Le analisi hanno rivelato che non contiene né cocaina né 2C-B, bensì un pericoloso mix di ketamina, MDMA e caffeina, con gravi rischi per la salute.

Le indagini economico-finanziarie hanno permesso di ricostruire flussi di denaro per circa 1 milione di euro, di cui mezzo milione trasferito all'estero tramite il sistema informale Fei Ch'ien, noto come "denaro volante", utilizzato per riciclare i proventi illeciti e finanziare ulteriori partite di droga.

Nel corso dell'operazione sono stati arrestati in flagranza 9 persone e sequestrati oltre 1.135 chilogrammi di stupefacenti, che avrebbero fruttato profitti stimati in oltre 38 milioni di euro. L'attività della Guardia di Finanza mira a colpire l'intera filiera criminale, dall'approvvigionamento internazionale al reinvestimento dei proventi illeciti nell'economia legale. Le indagini sono nella fase preliminare e gli indagati godono della presunzione di non colpevolezza.

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