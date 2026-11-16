Bovalino: Bovalinese da dieci e lode. Decima vittoria consecutiva e primato in vetta.

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La squadra di Maurizio Lanzaro supera anche il Val Gallico (3-0) e prosegue la sua marcia a punteggio pieno nel Girone B di promozione. Tre reti, gioco convincente e un gruppo sempre più unito. Il presidente Vincenzo Scordino: «Non ci nascondiamo e vogliamo realizzare il nostro sogno»





La Bovalinese non conosce ostacoli e continua a scrivere una stagione da protagonista assoluta nel campionato di Promozione calabrese, Girone B. Arriva anche la decima vittoria consecutiva per la formazione amaranto, capace di superare il Val Gallico con una prestazione di grande personalità, intensità e qualità tecnica. Un successo che conferma non soltanto l'eccellente momento della squadra allenata da mister Maurizio Lanzaro, ma anche la solidità di un progetto costruito con attenzione e ambizione. Dieci partite, dieci vittorie (con 29 reti all’attivo e solo tre al passivo) e un cammino finora impeccabile. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi commento la forza di una squadra che sembra avere trovato il giusto equilibrio tra organizzazione tattica, condizione atletica e capacità di concretizzare le occasioni create. Anche contro un avversario ben organizzato come il Val Gallico (che ad onor del vero è sceso in campo con qualche importante defaillance), la Bovalinese ha saputo imporre il proprio ritmo, accelerando nei momenti decisivi e mettendo al sicuro il risultato con tre reti.

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Dopo una prima fase di studio, durante la quale le due squadre hanno cercato di prendere le misure, la Bovalinese ha progressivamente assunto il controllo della gara. I ragazzi di mister Lanzaro hanno gestito il possesso palla con sicurezza, mostrando una buona circolazione e una naturale capacità di trovare gli spazi per sviluppare le proprie manovre offensive. La sensazione, in diversi momenti, è stata quella di una squadra perfettamente consapevole dei propri mezzi, capace di amministrare il gioco senza affanni e di aumentare l'intensità ogni volta che se ne presentava la necessità.

Il primo tempo ha visto gli amaranto protagonisti sul piano del possesso e della costruzione, mentre il Val Gallico ha provato a opporsi con ordine, cercando di limitare le iniziative degli avversari e affidandosi a un discreto giro palla che gli ha consentito di avere anche la prima possibilità di andare in rete. Tuttavia, la formazione ospite è apparsa meno incisiva del solito negli ultimi metri, faticando a trasformare il proprio lavoro in occasioni pericolose. La Bovalinese, invece, ha dimostrato ancora una volta una notevole concretezza, trovando il vantaggio con Martinez, che al 32’ pt supera in scioltezza il portiere ospite e indirizzando così la partita sui binari desiderati. Dopo qulache minuto è stato Santoro Favasuli, che con un gran tiro da poco dentro l’area colpisce in pieno il palo alla destra di Pecora. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per i padroni di casa.

Nella seconda frazione di gioco il copione non è cambiato. La Bovalinese, scesa in campo nell'occasione con una divisa celeste anziché con i tradizionali colori amaranto, ha continuato a gestire la partita con autorevolezza, mantenendo il controllo del centrocampo e sfruttando la propria superiorità fisica e atletica. La squadra di Lanzaro ha saputo alternare possesso e accelerazioni, scegliendo con intelligenza i momenti in cui aumentare la pressione. Proprio quando la gara richiedeva un ulteriore segnale di superiorità, è arrivata la seconda rete con Ortiz (7’ st) e poi la terza rete con Gliozzi (21’ st), quella che ha definitivamente chiuso i conti e consegnato agli amaranto un'altra vittoria meritata. Il Val Gallico ha comunque disputato una partita dignitosa, confermando di essere una formazione costruita per ben figurare in questo campionato. Di fronte, però, ha trovato una Bovalinese in uno stato di forma straordinario, capace di abbinare qualità tecnica, corsa, aggressività e grande organizzazione collettiva.





Il successo contro il Val Gallico assume un significato ancora più importante se inserito nel percorso complessivo della squadra. Un rendimento che trova conferma anche nella prolificità del reparto offensivo. Dopo le cinque reti realizzate nella precedente partita interna contro la Bovese e le quattro messe a segno in trasferta contro il Maida, arrivano adesso altri tre gol, a testimonianza di una squadra che dispone di diverse soluzioni per fare male agli avversari. Non meno significativo il rendimento difensivo, che ha ritrovato grande solidità dopo la rete incassata all’inizio del torneo contro il Catona.

Alle spalle della capolista le altre pretendenti cercano di mantenere il passo, lo Sporting Polistena e l’Africo, entrambe sono tenute a debita distanza anche se adesso il divario comincia a diventare importante. La strada è comunque ancora lunga, ma quanto visto finora conferma che gli amaranto hanno tutte le carte in regola per continuare a recitare un ruolo da assoluta protagonista nel Girone B.





Il presidente Vincenzo Scordino: «Abbiamo creato un gruppo stupendo» Al termine della partita, nello spogliatoio amaranto si è respirata la consueta atmosfera di entusiasmo e soddisfazione. Un clima positivo, alimentato dai risultati ma soprattutto dalla consapevolezza di essere diventati un gruppo compatto, capace di lavorare nella stessa direzione.A sottolineare questo aspetto è stato il presidente Vincenzo Scordino, che ha voluto mettere in evidenza il valore umano e sportivo della squadra, andando oltre i numeri e le vittorie. «Quello che mi piace sottolineare è la crescita del gruppo. Abbiamo creato un gruppo stupendo, con ragazzi che lottano, si aiutano e mettono sempre il compagno nelle condizioni migliori per fare risultato». Parole che fotografano una delle caratteristiche più importanti di questa Bovalinese: la capacità di mettere il collettivo davanti alle individualità. Un atteggiamento che si riflette sul terreno di gioco e che permette alla squadra di mantenere elevati intensità e rendimento per tutti i novanta minuti. Il presidente non nasconde le ambizioni della società e guarda con fiducia al prosieguo della stagione. «Non ci nascondiamo e vogliamo realizzare il nostro sogno», ha affermato con convinzione. Un messaggio chiaro, che testimonia la volontà di continuare a lavorare con determinazione, senza rinunciare agli obiettivi stagionali. Dietro i risultati della Bovalinese c'è un lavoro che affonda le proprie radici nella passata stagione. La società ha scelto di programmare con attenzione, costruendo progressivamente una rosa in grado di rispondere alle indicazioni dell'allenatore e alle esigenze del campionato. Scordino ha evidenziato proprio l'importanza della collaborazione tra tutte le componenti societarie e tecniche, sottolineando come i risultati attuali siano il frutto di scelte condivise. La costruzione della squadra ha seguito una precisa linea progettuale, puntando su un equilibrio tra giovani di prospettiva e calciatori più esperti, capaci di mettere a disposizione del gruppo qualità, personalità e conoscenza del campionato. «È un lavoro di squadra che coinvolge la dirigenza, i direttori, l'allenatore e tutto lo staff, ma soprattutto questi ragazzi magnifici» Il presidente ha poi ribadito quanto sia importante vedere quotidianamente una squadra capace di sacrificarsi, sostenersi e migliorarsi reciprocamente. «Vedo ragazzi che lottano per il compagno, che si aiutano, si correggono e corrono dall'inizio alla fine. È un piacere vederli da lunedì a domenica» Un riconoscimento che va ben oltre il risultato della domenica e che premia il lavoro svolto durante tutta la settimana.





Archiviata la vittoria contro il Val Gallico, l'attenzione della formazione amaranto si sposta già sul prossimo impegno di campionato. La Bovalinese tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare il Melito, in una gara che rappresenta un'altra occasione per consolidare il primato e, se i risultati delle inseguitrici lo consentiranno, aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica. L'obiettivo sarà quello di proseguire sulla strada intrapresa, conservando la stessa concentrazione e la stessa determinazione mostrate nelle prime dieci giornate.

La Bovalinese sta dimostrando di avere qualcosa in più sul piano della continuità, della condizione atletica e della compattezza del gruppo. Ma, soprattutto, sta dando l'impressione di essere una squadra che si diverte a giocare, che sa soffrire quando serve e che riesce a trasformare il lavoro collettivo in risultati concreti. Dieci vittorie consecutive sono un traguardo importante, ma anche un punto di partenza per una squadra che non vuole fermarsi. L'entusiasmo è alto, la classifica sorride e il gruppo sembra avere trovato la propria identità. Il sogno della Bovalinese continua. E, giornata dopo giornata, assume contorni sempre più concreti.





Il tabellino: Bovalinese 1911 Vs Val Gallico 3 - 0

Marcatori: 32’ pt Martinez,7’ st Ortiz, 21’ st Gliozzi

Le formazioni:

Bovalinese 1911: Galluzzo 6,5, Calderone 6,5 (34’ st Piicella 6), Coluccio 6,5, Gherco 7, Martinez 7 (35’ st Cinanni sv), Gliozzi 7,5, Ortiz 7,5 (24’ st Rechichi 6), Modafferi 6,5 Iannello 6,5 (21’ st Di Venosa 6), Favasuli 7, Larosa 6,5 (43’ st Alvaro sv). All. Lanzaro 7

Val Gallico: Pecora 6, Falzia 6, Lavilla 6 (40’ st Casedonte sv), Bran 7, Ficara 6, Amato 6,5, Catalano 6 (35’ st Nocera sv), Di Biase 6 (18’ st Zagari 6), Anibal 6 (28 st Branca 6), Guerrisi 6,5, Gatto 6,5. All. D’Agsotino 6,5ù

Arbitro: Fiore di Reggio Cal. 6,5







