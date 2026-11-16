Campionati italiani FIJLKAM: Samuele Arca è campione italiano, Paolo Spanedda conquista il bronzoonzo

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Bad Boys Sassari protagonista ai Campionati italiani FIJLKAM: Samuele Arca è campione italiano, Paolo Spanedda conquista il bronzo.

Doppio risultato per la società sassarese al Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia. Arca conquista il titolo nazionale nella categoria Senior 62 kg, mentre Spanedda sale sul terzo gradino del podio nella Amatori U20 62 kg.

SASSARI – Due risultati di prestigio per la Bad Boys Fight Club Sassari ai Campionati italiani di MMA organizzati sotto l'egida della FIJLKAM e disputati al Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia.

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A firmare l'impresa più importante è stato Samuele Arca, che si è laureato Campione italiano dilettanti nella categoria Senior 62 kg. Il fighter sassarese ha conquistato il titolo al termine di una prestazione di grande autorità, chiudendo la finale per sottomissione grazie a una precisa leva al braccio dopo appena due minuti dall'inizio dell'incontro. Una vittoria che premia il talento, la preparazione e la determinazione dimostrati durante il percorso agonistico.

Importante anche il risultato di Paolo Spanedda, anch'egli portacolori della Bad Boys, che ha conquistato il terzo posto nella classifica Men's Amateur MMA U20, categoria 62 kg. Un piazzamento che arricchisce il bilancio della spedizione sassarese e conferma la crescita del settore giovanile della società.

Entrambi gli atleti sono allenati dal maestro Gianmario Mereu, che vede così premiato il lavoro quotidiano svolto in palestra insieme a tutto lo staff tecnico. Due medaglie, con un titolo italiano e un terzo posto, che rappresentano un riconoscimento significativo per l'attività della Bad Boys Fight Club e per il movimento delle arti marziali miste sassaresi.

Per Samuele Arca il successo tricolore potrebbe inoltre aprire le porte della Nazionale. Il titolo conquistato a Ostia rappresenta infatti un importante passaggio in vista dei Campionati mondiali di Amateur MMA, in programma a Baku, in Azerbaigian, dal 26 al 29 novembre. In attesa delle convocazioni ufficiali, l'atleta è già tornato ad allenarsi con il proprio team, determinato a farsi trovare pronto per un'eventuale esperienza internazionale.

La Bad Boys Sassari torna dunque da Ostia con un bilancio particolarmente positivo, frutto del lavoro, della passione e della dedizione di atleti e tecnici.

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