Arresti e denunce a Padova durante i controlli del weekend

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Nel corso dell'ultimo fine settimana, la Questura di Padova ha intensificato i servizi di controllo del territorio nelle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni predatori e criminalità diffusa. Le operazioni, disposte dal Questore Marco Odorisio, hanno visto l'impiego di pattuglie delle Volanti, unità cinofile e Squadra Mobile, e si sono concluse con due arresti, tre denunce e 94 persone identificate.

Arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Nella tarda serata di domenica, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in Prato della Valle, all'altezza dell'Isola Memmia, dove un gruppo di tre soggetti stava destando sospetti. Alla vista della pattuglia, un 20enne tunisino a piedi ha tentato di fuggire lungo le sponde del canale, scatenando un inseguimento. Bloccato, il giovane ha reagito con violenza, colpendo con un pugno al volto un agente e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 20 giorni, oltre a diverse escoriazioni.

Il fermato, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, vanta numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui condanne per traffico di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Già destinatario di due provvedimenti espulsivi inevasi, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d'Isonzo.

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Spaccio di marijuana e revoca dello status di rifugiato

Sempre domenica sera, in via Annibale da Bassano, le Volanti hanno arrestato un 27enne nigeriano sorpreso a cedere marijuana. L'uomo, alla vista dell'auto di servizio, ha tentato la fuga in bicicletta sul marciapiede, ma è stato rapidamente bloccato. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto due involucri di cellophane con sostanza erbacea e, successivamente, un borsello occultato sotto la giacca contenente altri 40 involucri della stessa sostanza, per un peso complessivo di 45,63 grammi, oltre a 55 euro in contanti.

Il 27enne, con precedenti specifici per spaccio di eroina a Venezia nel 2022 e una denuncia a Padova nell'ottobre 2026, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Il Questore Odorisio ha inoltre attivato l'Ufficio Immigrazione per la segnalazione alla Commissione Territoriale, al fine di valutare la revoca dello status di rifugiato e il non rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale.

Denunce e identificazioni

Nel bilancio complessivo dei servizi di prevenzione, tre soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per furto in esercizio commerciale, false generalità e violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Padova. Le attività hanno portato all'identificazione di 94 persone, confermando l'attenzione delle forze dell'ordine verso le zone più sensibili della città.