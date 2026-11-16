Armi clandestine a San Paolo di Civitate: due arresti dei Carabinieri

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I Carabinieri della Compagnia di San Severo, in provincia di Foggia, hanno condotto un'importante operazione finalizzata al contrasto del possesso illegale di armi e sostanze stupefacenti. Due persone, entrambe residenti a San Paolo di Civitate, sono state arrestate: si tratta di un giovane di 20 anni e di un uomo di 68 anni. Le indagini hanno permesso di rinvenire armi clandestine e munizioni detenute illegalmente.

Il primo arresto: un 20enne con pistola e hashish

I militari della Stazione di San Paolo di Civitate hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 20enne del posto. Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, carica e con un colpo in camera. Oltre all'arma, i Carabinieri hanno sequestrato 6 grammi di hashish già suddivisi in dosi, pronte per la cessione. Il 20enne è stato arrestato per detenzione illecita di arma clandestina e di sostanza stupefacente. Dopo il giudizio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per lui l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il secondo arresto: un 68enne con due pistole e munizioni

Nell'ambito degli stessi controlli, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Severo, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell'11esimo Reggimento "Puglia", hanno arrestato un 68enne, anch'egli residente a San Paolo di Civitate. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di due pistole con matricola abrasa, una calibro 22 e una calibro 7,65, e di 241 cartucce detenute abusivamente e compatibili con le armi. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia con l'accusa di detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizioni. Il Giudice per le Indagini Preliminari, convalidato l'arresto, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

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Un'operazione per la sicurezza del territorio

L'operazione condotta dai Carabinieri di San Severo rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati in materia di armi e droga. Il ritrovamento di armi clandestine, con matricole abusive, rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica e testimonia l'importanza dei controlli sul territorio. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti.

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