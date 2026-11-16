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Armi clandestine a San Paolo di Civitate: due arresti dei Carabinieri

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Armi clandestine a San Paolo di Civitate: due arresti dei Carabinieri
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I Carabinieri della Compagnia di San Severo, in provincia di Foggia, hanno condotto un'importante operazione finalizzata al contrasto del possesso illegale di armi e sostanze stupefacenti. Due persone, entrambe residenti a San Paolo di Civitate, sono state arrestate: si tratta di un giovane di 20 anni e di un uomo di 68 anni. Le indagini hanno permesso di rinvenire armi clandestine e munizioni detenute illegalmente.

Il primo arresto: un 20enne con pistola e hashish

I militari della Stazione di San Paolo di Civitate hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 20enne del posto. Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, carica e con un colpo in camera. Oltre all'arma, i Carabinieri hanno sequestrato 6 grammi di hashish già suddivisi in dosi, pronte per la cessione. Il 20enne è stato arrestato per detenzione illecita di arma clandestina e di sostanza stupefacente. Dopo il giudizio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per lui l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il secondo arresto: un 68enne con due pistole e munizioni

Nell'ambito degli stessi controlli, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Severo, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell'11esimo Reggimento "Puglia", hanno arrestato un 68enne, anch'egli residente a San Paolo di Civitate. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di due pistole con matricola abrasa, una calibro 22 e una calibro 7,65, e di 241 cartucce detenute abusivamente e compatibili con le armi. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia con l'accusa di detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizioni. Il Giudice per le Indagini Preliminari, convalidato l'arresto, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Un'operazione per la sicurezza del territorio

L'operazione condotta dai Carabinieri di San Severo rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati in materia di armi e droga. Il ritrovamento di armi clandestine, con matricole abusive, rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica e testimonia l'importanza dei controlli sul territorio. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti.

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