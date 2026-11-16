La Calabria porta l'agroalimentare di qualità a Gustus 2026 a Napoli

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La Calabria sceglie Napoli per raccontare e vendere le eccellenze del proprio agroalimentare. Fino al 17 novembre, alla Mostra d'Oltremare, la Regione partecipa a Gustus 2026, il salone professionale dedicato all'agroalimentare, all'enogastronomia e alle tecnologie del settore, giunto alla dodicesima edizione e punto di riferimento per il food e la ristorazione professionale nel Centro-Sud Italia.

Nove imprese e il supporto di Arsac

La presenza calabrese è organizzata nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del sistema agroalimentare regionale. Con la Regione e Arsac c'è una collettiva di nove aziende che rappresentano il meglio della tradizione locale: dal settore dolciario a quello dei salumi e delle conserve, passando per amari e spiriti. Un campione produttivo che punta a mostrare la varietà e la qualità delle produzioni identitarie del territorio.

L'assessore Gallo: aprire le imprese a nuovi mercati

«Con la presenza a Napoli, la Regione Calabria prosegue il percorso di promozione del comparto agroalimentare attraverso la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche», spiega l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo. «Valorizziamo le produzioni di qualità ed identitarie del nostro territorio e sosteniamo le imprese agroalimentari ad aprirsi a nuovi mercati».

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Incontri B2B, degustazioni e show cooking

Nei tre giorni della fiera, presso lo stand della Regione Calabria, si alterneranno incontri B2B, degustazioni e show cooking. Un programma pensato per mettere in contatto le aziende calabresi con buyer nazionali e internazionali e per far conoscere al pubblico professionale di Gustus i sapori e le lavorazioni di una regione che ha nell'agroalimentare uno dei suoi asset strategici.

La partecipazione a Gustus 2026 si inserisce in una strategia più ampia di internazionalizzazione e di sostegno alle produzioni di qualità, con l'obiettivo di rafforzare la presenza calabrese nei mercati esteri e di consolidare la filiera agroalimentare regionale.

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