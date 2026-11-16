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Venezia in lutto per la scomparsa del Sovrintendente Luca Tonan, impegnato contro il cyberbullismo

Redazione
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La Questura di Venezia piange la scomparsa prematura del Sovrintendente della Polizia di Stato Luca Tonan, venuto a mancare all'età di 58 anni. Il Questore Antonio Sbordone, insieme a tutto il personale della Questura e ai colleghi della provincia, si stringe al dolore dei familiari.

Un impegno costante contro la pedopornografia e il cyberbullismo

Nel corso della sua carriera, Tonan si è distinto per il suo ruolo attivo nel contrasto alla pedopornografia e al cyberbullismo. In particolare, ha partecipato con assiduità alla campagna di sensibilizzazione Una vita da Social, promossa dalla Polizia di Stato per educare i giovani all'uso consapevole del web.

Le parole del Questore Sbordone

Il Questore Sbordone ha ricordato Tonan come un poliziotto dotato di elevate capacità professionali e morali, apprezzato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile e un profondo senso di costernazione tra i colleghi.

Un dolore che unisce la comunità

La notizia della morte di Luca Tonan ha suscitato commozione non solo tra le forze dell'ordine, ma anche tra i cittadini che ne hanno apprezzato l'impegno e la dedizione. Il suo lavoro nel campo della sicurezza cibernetica e della prevenzione dei reati online rimane un esempio di professionalità e umanità.


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luca tonan polizia stato questura venezia cyberbullismo pedopornografia vita social antonio sbordone sicurezza cibernetica cronaca

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