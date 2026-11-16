Arrestato a Savona per rapina in supermercato: giovane tunisino in manette
Savona – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne originario della Tunisia con l'accusa di rapina impropria. L'episodio si è verificato in un supermercato vicino alla stazione ferroviaria, dove il giovane aveva sottratto una bottiglia di birra e consumato altri prodotti senza pagare.
La segnalazione e l'intervento delle Volanti
La Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione di un furto in corso e ha inviato sul posto gli agenti delle Volanti. All'arrivo, i poliziotti hanno identificato il presunto responsabile, che nel frattempo aveva tentato di allontanarsi spintonando con forza una guardia giurata intervenuta per fermarlo. La condotta ha trasformato il reato da furto a rapina impropria.
Arresto e denuncia aggiuntiva
Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre, è stato denunciato per non aver rispettato l'Ordine di allontanamento dal territorio emesso in precedenza dal Questore. Le autorità ricordano che i provvedimenti adottati non implicano la responsabilità degli indagati fino a sentenza definitiva.
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