Controlli della Polizia nei locali di Siracusa: sanzioni per mancanza di alcoltest e altre violazioni
Nel corso dell'ultimo fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, insieme al personale della polizia locale e coordinati dal Dirigente Paolo Arena, hanno svolto una serie di controlli mirati in alcuni esercizi pubblici della movida siracusana. L'operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza stradale, con particolare attenzione alla somministrazione di alcolici.
Bilancio dei controlli
Complessivamente sono state identificate 25 persone e sottoposti a verifica 3 pub, un ristorante, una pizzeria e un bar. Durante le ispezioni, il titolare di un locale è stato sanzionato amministrativamente perché all'interno dell'esercizio non era presente la strumentazione per la misurazione del tasso alcoolemico, obbligatoria per tutti i locali che vendono o somministrano bevande alcoliche e che restano aperti oltre le ore 24:00.
L'obbligo di etilometro nei locali notturni
Come stabilito dall'articolo 54 della Legge 120/2010, i gestori devono dotarsi di un etilometro e collocarlo presso almeno un'uscita del locale, con adeguata segnalazione, affinché i clienti possano testare volontariamente il proprio tasso alcoolemico prima di mettersi alla guida. L'obiettivo è prevenire incidenti stradali e promuovere comportamenti responsabili. Il titolare sanzionato dovrà ora far fronte anche ad altre violazioni amministrative riscontrate durante il controllo.
Altre irregolarità e inviti a esibire documentazione
Altri tre titolari di esercizi commerciali sono stati invitati a presentare la documentazione mancante relativa all'impatto acustico e agli impianti sonori utilizzati all'interno dei locali. Un altro gestore di un pub è stato sanzionato per la medesima mancanza del misuratore alcoolemico. La musica ad alto volume, infatti, è un fenomeno che va disciplinato nel rispetto delle ordinanze vigenti, per bilanciare il divertimento con il diritto al riposo e alla quiete pubblica. In caso di mancata esibizione della documentazione richiesta, è prevista una sanzione di 1000 euro.
Controlli estesi al territorio di Floridia
Le verifiche hanno interessato anche il territorio di Floridia. La Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa continuerà a monitorare con particolare attenzione la somministrazione di bevande alcoliche, severamente vietata ai minori. Tale violazione costituisce reato e comporta una denuncia penale per i gestori che la consentono. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in altri locali della provincia aretusea.
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