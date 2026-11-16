Cybersicurezza: ecco le polizze per tutelarsi

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Gli attacchi “cyber” alle scuole, e prima ancora alle compagnie aeree e ai supermercati, hanno riportato il tema della cybersicurezza al centro del dibattito pubblico. Se tra le aziende le polizze contro gli attacchi informatici sono più diffuse e possono arrivare a coprire i danni anche in situazioni come quella accaduta in alcuni supermercati italiani, pochi sanno che le compagnie assicurative hanno messo a punto polizze che tutelano anche i privati cittadini da alcuni dei più comuni rischi “cyber”. Sempre più importanti visto che, secondo una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, tra il 2025 e il 2026, circa 8,7 milioni di italiani hanno subito una violazione informatica: profili social, account bancari e smartphone i più “bucati”.

Come funzionano queste polizze? Cosa coprono e quanto costano? Facile.it ha analizzato l’offerta assicurativa attualmente sul mercato: ecco cosa è emerso.

Polizze casa. È bene sapere che le polizze contro i rischi “cyber” per i consumatori privati sono nella maggior parte dei casi garanzie accessorie delle tradizionali polizze casa. È pertanto necessario sottoscriverne una per poi attivare il modulo “cyber”, che a volte è già incluso nell’assicurazione base, a volte necessita il versamento di un premio aggiuntivo. Prevenzione e assistenza tecnica. Il punto di partenza di molte polizze “cyber” è quello della prevenzione e per questo forniscono ai propri assicurati software e tool online per navigare il web in tutta sicurezza. Si va da servizi per il monitoraggio dei dati online, fino a software per l’identificazione di virus, malware, phishing e altri attacchi digitali. E, in caso di sinistro, mettono a disposizione tecnici specializzati che possono intervenire, da remoto o in presenza, ad esempio per rimuovere eventuali virus e ripristinare il corretto funzionamento dei dispositivi. Conti correnti e carte. Sovente gli attacchi prendono di mira conti bancari e carte elettroniche; per questo motivo alcune compagnie offrono una protezione che va dall’anticipo di denaro - qualora il furto digitale avvenga mentre si è lontani da casa - fino al rimborso, entro i limiti di massimale, delle somme sottratte. Furto di identità. Spesso sottovalutato, il furto di identità o di dati personali può avere effetti estremamente negativi per le vittime. I malfattori, con l’identità sottratta, possono compiere atti illeciti con possibili conseguenze, anche legali, per il proprietario inconsapevole. Le polizze cyber offrono una copertura che va dall’assistenza per recuperare dati e account, alla rimozione di contenuti lesivi creati con l’identità sottratta, fino al rimborso di alcune spese legate ad azioni fraudolente commesse dai malviventi. Cyberbullismo, revenge porn e danni reputazionali. Su questo fronte le polizze cyber offrono una vasta protezione che va dal monitoraggio del web per l’individuazione dei contenuti lesivi fino all’attivazione di procedure per rimuoverli definitivamente dalla rete e all’assistenza legale per tutelare i diritti della vittima. Alcune compagnie offrono anche un rimborso delle spese per il supporto psicologico delle vittime. Coperture di questo tipo intervengono anche in caso di danno alla reputazione online degli adulti, a patto che la vittima non sia un personaggio famoso. Danni a terzi. Alcune polizze cyber tutelano l’assicurato qualora, a seguito di un attacco informatico, si renda inconsapevolmente responsabile di danni a terzi. È il caso, ad esempio, di un PC infettato da virus che contagia altri dispositivi. Truffa acquisti online. Anche in caso di truffa in occasione di acquisti online, la polizza cyber può fornire un supporto che va dall’assistenza per risolvere eventuali controversie contrattuali fino al rimborso, sempre nei limiti dei massimali, dell’importo perso. La copertura viene fornita sia in caso di oggetto non consegnato, sia in caso di bene difettoso o non conforme a quello pubblicizzato. I prezzi. Il costo delle polizze cyber varia da compagnia a compagnia, a seconda delle coperture offerte, dei massimali e delle franchigie. Trattandosi nella maggior parte dei casi di garanzie collegate ad un’assicurazione casa, è necessario tenere conto del prezzo di tutto il pacchetto che, in generale, parte da circa 140 euro l’anno.

* Indagine demoscopica condotta da mUp Research su un campione di n.1001 individui, rappresentativo della popolazione italiana adulta, in età compresa fra 18 e 74 anni. Le interviste sono state condotte a marzo 2026 con riferimento al periodo marzo 2025-marzo 2026.

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