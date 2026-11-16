Questura di Catanzaro intensifica i controlli sull'immigrazione irregolare

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La Questura di Catanzaro ha disposto il trattenimento di due cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nell'ambito delle attività di prevenzione e tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. I provvedimenti rientrano in un quadro di controllo attento delle posizioni irregolari, con l'obiettivo di garantire l'effettiva esecuzione delle misure di espulsione previste dalla legge.

Il caso del cittadino già noto alle autorità

Uno dei due uomini era già monitorato dall'Ufficio Immigrazione e nei suoi confronti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva emesso un provvedimento di rigetto, con l'obbligo di rimpatrio. La misura di trattenimento è quindi scattata come conseguenza di questa decisione, a tutela della regolarità delle procedure.

Un secondo caso legato al traffico di migranti

L'altro cittadino straniero era già emerso nel corso di indagini delle Forze di Polizia come presunto scafista, circostanza che ha imposto un approfondimento della sua posizione giuridica e amministrativa. Questo elemento ha reso ancora più necessario l'intervento dell'Ufficio Immigrazione, che ha esaminato con attenzione la situazione complessiva della persona.

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Il trattenimento e il trasferimento al CPR

All'esito dell'istruttoria, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 142/2015, misura finalizzata a garantire l'esecuzione dell'espulsione e a completare gli ulteriori adempimenti normativi. Entrambi i cittadini stranieri sono stati accompagnati presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, dove resteranno per il tempo necessario alle procedure in vista del rimpatrio.

Un impegno costante sul territorio

L'operazione conferma il lavoro della Questura di Catanzaro nel contrasto all'immigrazione irregolare e nella tutela della sicurezza collettiva. L'attività di monitoraggio e controllo delle posizioni irregolari proseguirà costantemente, con l'obiettivo di prevenire situazioni di pericolo per la comunità e di assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia.