Carnevali ammette gli errori della Juventus e chiede tempo per il risanamento
Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto durante l'evento Rcs Sport Industry Talk per fare il punto sulla situazione del club bianconero. Con toni franchi, ha riconosciuto le difficoltà degli ultimi anni: «La Juventus in questi anni non è riuscita ad arrivare ai risultati sperati. Ma la struttura è importante, ci sono grandi collaboratori e una proprietà con idee chiare che ha fatto una ricapitalizzazione importante, la dimostrazione che sono stati fatti degli errori».
Le parole di Carnevali: errori e prospettive
Carnevali non ha nascosto le criticità, ma ha anche indicato la via per il futuro: «La maggiore difficoltà è il settlement agreement ma dobbiamo adattarci». Un riferimento all'accordo con la UEFA che impone rigore finanziario e una gestione oculata delle risorse. «Ho fiducia, ma ci vuole tempo – ha aggiunto –, garantisco professionalità e voglia ma non prometto nulla di speciale. Ci sono soddisfazioni da dare ai nostri tifosi che sono ovunque, il nostro core business sono loro».
Una società all'avanguardia
Nonostante le difficoltà, l'ad ha voluto sottolineare i punti di forza del club: «La Juventus è una società all'avanguardia, con uno stadio di proprietà, l'hotel, l'ospedale e altre attività collaterali». Un modello di business che va oltre il calcio e che rappresenta un asset strategico per il futuro. La ricapitalizzazione, voluta dalla proprietà, è il segnale di un impegno concreto per risollevare le sorti della società.
Le sfide future
Il cammino verso la stabilità è ancora lungo e passa inevitabilmente attraverso il rispetto dei vincoli del settlement agreement. Carnevali ha chiesto tempo e ha assicurato massimo impegno, consapevole che i tifosi si aspettano risultati sul campo e una gestione trasparente. La Juventus, dal canto suo, può contare su una struttura solida e su una visione imprenditoriale che pochi club in Italia possono vantare. Resta da vedere se le promesse si tradurranno in fatti.
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