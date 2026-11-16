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Un pareggio che vale più di un semplice risultato: l'Italia Under 21 impatta 2-2 contro il Belgio allo stadio Armando Picchi di Livorno, in una sfida che ha offerto indicazioni preziose in vista dei prossimi Europei U21. Gli Azzurrini di Baldini non sono riusciti a imitare la Nazionale maggiore contro i pari età belgi, ma hanno dimostrato carattere e capacità di reazione in un match intenso, tutt'altro che amichevole.

La cronaca del match

Dopo un avvio di predominio italiano, con Dagasso e Inacio pericolosi nei primi dieci minuti, è il Belgio a farsi vedere con insistenza. Al 24' però è Cherubini a sbloccare il risultato, raccogliendo una respinta del portiere belga su una conclusione di Inacio. La gioia dura appena due minuti: su un calcio d'angolo originato da un retropassaggio azzardato di Chiarodia, Mirisola pareggia da due passi approfittando di un errore difensivo.

Nella ripresa l'Italia riparte forte, ma è ancora il Belgio a passare in vantaggio al 6', complice una disattenzione della retroguardia azzurra: Mirisola firma la doppietta su assist di Nonge. Baldini cambia subito cinque uomini, inserendo Mane, Kouadio, Fini, Amatucci e Cacciamani, ma i belgi continuano a rendersi pericolosi in contropiede. Al 41' arriva il premio per gli sforzi azzurri: Ekhator viene atterrato in area da Pieklak e trasforma il rigore del definitivo 2-2.

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Le parole di Baldini

"Questo è uno di quei pareggi che dimostrano che il gruppo non si arrende e sa soffrire", ha commentato il ct Baldini a fine gara. "Abbiamo affrontato un avversario tosto che poteva farci più male, ma abbiamo avuto la capacità di restare in gara. Siamo sulla strada giusta".

Il tecnico degli Azzurrini guarda già al futuro: "Siamo forti, siamo compatti, possiamo giocarcela con chiunque. Queste partite mi lasciano un senso di forza. Agli Europei andiamo con la voglia di vincere: quello che succederà, succederà, ma io ci metterò sempre la faccia".

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