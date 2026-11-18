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Questa mattina, circa 500 studenti degli istituti scolastici di Cagliari e della provincia hanno partecipato a una giornata di legalità promossa dalla Polizia di Stato. L'evento si è svolto in occasione della presentazione del calendario 2027 e ha coinvolto contemporaneamente altre 11 città italiane: Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova. Un'iniziativa che mira a diffondere la cultura della legalità tra le nuove generazioni, avvicinandole alle istituzioni attraverso testimonianze e incontri.

La presentazione al Teatro Massimo

La cerimonia ufficiale si è tenuta al Teatro Massimo di Cagliari, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. L'edizione 2027 del calendario è stata affidata alla fotografa Roselena Ramistella, che ha raccontato dodici mesi di lavoro attraverso immagini capaci di cogliere l'autenticità quotidiana delle donne e degli uomini in divisa. I protagonisti sono ritratti in un momento prima e in un momento dopo le rispettive attività, offrendo uno sguardo intimo e realistico sul loro impegno.

Un calendario dal valore solidale

Il calendario della Polizia di Stato non è solo un oggetto da collezione, ma anche uno strumento di solidarietà: il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto all'Unicef e al piano di assistenza "Marco Valerio", destinato a sostenere i figli dei colleghi affetti da gravi malattie. Un gesto concreto che dimostra la vicinanza della Polizia alle famiglie dei propri appartenenti e ai progetti umanitari.

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Un messaggio per i giovani

La giornata di legalità ha rappresentato un'occasione preziosa per i 500 studenti coinvolti, che hanno potuto confrontarsi con le forze dell'ordine e comprendere il valore del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva. Iniziative come questa, che si svolgono in contemporanea in diverse città, rafforzano il legame tra istituzioni e territorio, promuovendo una cultura della responsabilità e della partecipazione.

Per chi volesse approfondire, sono disponibili i video del backstage e dello svelamento delle tavole sul sito della Polizia di Stato.