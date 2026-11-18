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Un'operazione di controllo straordinario coordinata dalla Polizia di Stato ha portato al sequestro di oltre 160 chili di castagne e a sanzioni amministrative per quasi 13.000 euro ai danni di due venditori ambulanti ad Adrano, in provincia di Catania. L'intervento, effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, rientra nelle azioni disposte dalla Questura di Catania per contrastare il furto nelle campagne e l'abusivismo commerciale, garantendo la sicurezza dei produttori agricoli e dei consumatori.

Le ragioni dei controlli

L'obiettivo è duplice: da un lato proteggere gli agricoltori da furti e danneggiamenti, dall'altro evitare che prodotti di dubbia provenienza finiscano sulle tavole. Come spiegato dalla Questura, «i controlli mirano a scongiurare che alimenti non tracciati possano essere venduti agli ignari consumatori». L'attività si è svolta in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Polizia Locale, che hanno fornito supporto operativo e verificato il rispetto delle normative.

I dettagli dei sequestri e delle sanzioni

Durante i controlli, effettuati in diverse zone della città e in particolare nel centro storico, sono stati identificati due venditori ambulanti di caldarroste. Il primo è stato sanzionato con 6.000 euro per mancanza di tracciabilità: gli sono stati sequestrati 150 chili di castagne e 12 litri di vino privi di documentazione. Il secondo ambulante, invece, è stato multato con altri 6.000 euro per la stessa irregolarità e gli sono stati sequestrati 10 chili di castagne senza provenienza certificata. A entrambi, la Polizia Locale ha inoltre comminato una sanzione di 860 euro per non aver presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

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La destinazione dei prodotti sequestrati

Dopo aver verificato l'idoneità al consumo umano, tutte le castagne e il vino sequestrati sono stati assegnati in beneficenza a enti caritatevoli del territorio. Un gesto che unisce il contrasto alle illegalità alla solidarietà verso chi è in difficoltà.

Prossimi controlli

Le autorità hanno annunciato che ulteriori azioni di controllo saranno effettuate anche in altri comuni della provincia di Catania, nell'ambito del medesimo piano di prevenzione e repressione dei reati agroalimentari. L'invito ai consumatori è quello di acquistare solo da venditori autorizzati e di segnalare eventuali situazioni sospette alle forze dell'ordine.