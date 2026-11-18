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Questa mattina, circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia di Cagliari parteciperanno a una giornata di legalità promossa dalla Polizia di Stato in occasione della presentazione del Calendario 2027. L'iniziativa si svolgerà contemporaneamente anche in altre 11 città italiane: Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova.

La presentazione ufficiale del calendario si terrà al Teatro Massimo di Cagliari, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. Un evento che unisce istituzioni e giovani in un momento di riflessione sui valori della legalità e sulla vicinanza delle forze dell'ordine ai cittadini.

Un calendario firmato da Roselena Ramistella

L'edizione 2027 del calendario è stata affidata alla fotografa Roselena Ramistella, che ha raccontato dodici mesi attraverso scatti capaci di entrare nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. I protagonisti delle tavole sono ritratti in un attimo prima e un attimo dopo l'attività quotidiana, offrendo uno sguardo intimo e realistico sul loro impegno.

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La finalità solidale del calendario

Il Calendario 2027 ha anche un'importante finalità solidale: il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto all'Unicef e al piano di assistenza Marco Valerio, a sostegno dei figli dei colleghi affetti da gravi malattie. Un gesto concreto di solidarietà che rafforza il legame tra la Polizia di Stato e la comunità.

Video e diretta dell'evento

Per chi non potrà essere presente, è disponibile il video del backstage al link https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/12f2a5f4-e00a-11f1-a47d-736d736f6674 e il video dello svelamento delle tavole al link https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/90be27cc-e00c-11f1-abf2-736d736f6674. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta dell'evento collegandosi a https://youtube.com/live/xPHJDLqXm-A?feature=share.