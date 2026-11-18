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Nelle prime ore di oggi, i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un'importante operazione contro la criminalità organizzata, denominata 'Arione', che ha portato all'arresto di 21 persone nelle province di Catanzaro e Crotone. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda), ha smantellato un presunto sodalizio mafioso dedito a una pluralità di reati.

I dettagli dell'operazione

Dei 21 arrestati, 15 sono stati condotti in carcere e 6 ai domiciliari. Le accuse, a vario titolo, sono gravissime: associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, invasione di terreni o edifici, estorsione, lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e stupefacenti. Alcuni di questi reati sono aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione del sodalizio.

Le indagini

L'indagine, avviata nel 2020 dalla Dda e delegata ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Catanzaro, è stata condotta attraverso attività tecniche di intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, acquisizioni documentali e riscontri alle dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia. Questi strumenti hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, facendo emergere un quadro inquietante di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e sociale del territorio.

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Il contrasto alla ndrangheta

L'operazione 'Arione' rappresenta un duro colpo inferto alla ndrangheta, la potente organizzazione criminale calabrese che da anni estende la sua influenza anche in altre regioni e all'estero. Le forze dell'ordine e la magistratura continuano a lavorare incessantemente per contrastare questo fenomeno, che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza e la legalità. L'attenzione resta alta, soprattutto per quanto riguarda i reati economici e le infiltrazioni nella pubblica amministrazione, che consentono alle cosche di accumulare ricchezza e consenso.

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