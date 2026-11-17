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In questi giorni, in occasione della Giornata internazionale dello studente, è stata promossa, dalla Rete degli studenti medi Sicilia, una mobilitazione in diversi comuni della Sicilia, per rilanciare la necessità di risolvere i problemi dell'edilizia scolastica fatiscente, dei trasporti insufficienti e delle politiche sulla scuola da parte dei governi, nazionale e regionale, «che utilizzano la scuola solo come mezzo di propaganda, senza mai volerne risolvere le criticità».

L'organizzazione studentesca ha ribadito la propria adesione e partecipazione allo sciopero generale del prossimo 20 novembre, indetto dalla Cgil, con la quale è già in atto un percorso di costruzione di un fronte comune tra studenti e lavoratori contro il carovita e le condizioni pessime della scuola siciliana.

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«Quest'autunno ha visto una partecipazione larghissima degli studenti alle manifestazioni in ogni città d'Italia, anche al fianco dei lavoratori e per tematiche non strettamente studentesche - afferma Francesco Rizzo, studente bivonese e referente regionale della Rete degli studenti medi Sicilia - il 20 noi ci saremo e faremo la nostra parte. Dopodiché sarà necessario, per le istituzioni, ascoltare e intervenire sulle proposte che sono emerse dalle piazze di questi mesi. Fillea e Flc Cgil hanno elaborato, nelle scorse settimane, un’analisi sullo stato dell’edilizia scolastica siciliana che mostra dati allarmanti: basti pensare che il 40% degli edifici scolastici siciliani non ha nessuna delle quattro certificazioni di sicurezza. E poi - continua Rizzo - servono fondi per contrastare il carovita, il carolibri, i prezzi del trasporto degli studenti pendolari e tutto ciò che ostacola il diritto allo studio, mentre invece la destra pensa a investire in armi e alle targhe personalizzate: noi non ci stiamo, e per questo scenderemo in piazza».

Si sono svolti sit-in nelle province di Palermo, Catania, Messina, Enna, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.

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