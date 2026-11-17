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Secondo le stime del Fondo monetario internazionale (FMI), l'Italia si colloca al settimo posto nella classifica dei paesi con il debito pubblico più elevato in rapporto al PIL. Il nostro paese registra un rapporto del 137,9%, superando di poco la Grecia (136,0%).

La classifica mondiale del debito pubblico

In testa alla graduatoria figurano il Sudan con il 334,4% e il Venezuela con il 308,7%. Seguono il Giappone (199,4%), Singapore (166,4%), il Bahrein (162,8%) e il Libano (139,4%). Dopo l'Italia e la Grecia, troviamo le Maldive (130,7%) e il Senegal (127,7%).

Il confronto con la Grecia e le prospettive

Stando alle stime della Commissione europea, l'Italia supererà la Grecia nel 2026, diventando il paese dell'UE con il debito pubblico più alto in rapporto al PIL. Il rapporto italiano è previsto al 137,9% nel 2026, in aumento rispetto al 136,7% del 2025, mentre quello greco scenderà al 135,7% dal 145,4% del 2025. Questo sorpasso evidenzia la sostenibilità fiscale come sfida cruciale per l'Italia.

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Le cause e le implicazioni economiche

L'alto debito pubblico italiano è attribuibile a una combinazione di fattori storici, tra cui elevate spese sociali e una crescita economica contenuta. Un rapporto debito/PIL così elevato limita la flessibilità di bilancio e aumenta la vulnerabilità a shock esterni. Il governo italiano è chiamato a implementare riforme strutturali per garantire la sostenibilità del debito a lungo termine.

Conclusioni

La posizione dell'Italia nella classifica mondiale del debito pubblico sottolinea l'urgenza di politiche economiche mirate. Con il sorpasso sulla Grecia previsto per il 2026, è essenziale monitorare l'evoluzione e adottare misure per ridurre il rapporto debito/PIL, salvaguardando la fiducia dei mercati e la stabilità finanziaria.