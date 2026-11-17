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La Questura di Messina ha rinnovato questa mattina il Protocollo d'intesa Zeus con l'organizzazione di volontariato CO.TU.LEVI. – Contro tutte le violenze. L'accordo, siglato dal Questore Salvatore La Rosa e dalla Presidente Palma Camelia Aurora Ranno, rafforza la sinergia tra istituzioni e terzo settore per contrastare la violenza di genere e domestica.

Cos'è il Protocollo Zeus

Il Protocollo Zeus, promosso dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, è un modello operativo che potenzia l'efficacia dell'ammonimento del Questore, strumento di tutela per le vittime di violenza. Grazie a questo protocollo, il Questore può invitare la persona ammonita – sia per atti persecutori che per violenza domestica – a intraprendere un percorso di supporto psicologico e prevenzione organizzato dai servizi locali.

Un approccio duale: tutela e recupero

L'iniziativa non si limita a proteggere le vittime, ma mira anche al recupero del maltrattante attraverso percorsi di accompagnamento per i responsabili di violenza nelle relazioni affettive. L'obiettivo è favorire la riabilitazione e ridurre il rischio di recidiva. I dati finora raccolti mostrano risultati incoraggianti: gli interventi preventivi sugli autori di violenza si affiancano efficacemente alle misure di sostegno per le vittime.

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Il ruolo fondamentale di CO.TU.LEVI

La rete di intervento sul territorio dell'organizzazione CO.TU.LEVI. si è rivelata essenziale per il raggiungimento degli obiettivi. La sua azione sinergica con la Questura permette di offrire un supporto concreto e tempestivo, contribuendo a costruire una comunità più sicura e consapevole.

Monitoraggio e verifica dei risultati

Alla Divisione Anticrimine della Questura spetta il compito di monitorare l'andamento dei percorsi di recupero e valutarne l'efficacia, assicurando che il Protocollo continui a rappresentare uno strumento valido e aggiornato. La rinnovata intesa conferma l'impegno delle istituzioni e del volontariato nella lotta alla violenza di genere.

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