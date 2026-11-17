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I carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori 'Calabria', hanno scoperto una vasta piantagione di cannabis in un'area agricola impervia di Marcedusa, in provincia di Catanzaro, nascosta dalla fitta vegetazione. L'operazione ha portato al sequestro di circa 20 kg di marijuana già raccolta e all'arresto di tre persone.

Le modalità della scoperta

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno individuato l'area coltivata, dotata di un sistema autonomo di irrigazione. All'interno della piantagione hanno sorpreso tre individui impegnati nella recisione e lavorazione delle piante. Sono stati rinvenuti 27 fusti di cannabis alti circa 2,5 metri e un'area adibita all'essiccazione con la sostanza già pronta per il confezionamento.

Prolungamento delle indagini

Le successive perquisizioni, condotte insieme ai carabinieri delle stazioni di Botricello e Mesoraca, hanno interessato le province di Catanzaro e Crotone. In particolare, all'interno di un autocarro utilizzato da uno degli indagati è stato trovato un congegno a scatto simile a una 'penna pistola', sul quale saranno svolti accertamenti balistici. Nelle abitazioni perquisite sono stati inoltre sequestrati oltre 15.700 euro in contanti.

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Denuncia e arresti

Un 21enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo che nella sua auto sono stati trovati circa 21 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. La piantagione è stata smantellata e i fusti, la sostanza stupefacente e i materiali utilizzati per la coltivazione e l'essiccazione sono stati sottoposti a sequestro. I tre indagati sono stati arrestati in flagranza e condotti nel carcere di Catanzaro. Il gip ha convalidato gli arresti e applicato nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.