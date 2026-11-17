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Un ristoratore bolognese è stato sanzionato dai Carabinieri Forestali per aver detenuto illegalmente un esemplare di tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans), specie esotica invasiva vietata dalla normativa europea. La multa ammonta a 2.000 euro e l'animale è stato sequestrato.

Il controllo e la scoperta

Durante un'ispezione presso un'attività di ristorazione del capoluogo emiliano, i militari del Nucleo Carabinieri Cites di Bologna hanno trovato la tartaruga custodita in un laghetto artificiale vicino all'ingresso del locale, senza le prescritte autorizzazioni. L'operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico illegale di specie protette e invasive.

Perché è vietata la detenzione

La Trachemys scripta elegans è inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale: la sua diffusione in natura rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi e per le specie autoctone. La legge vieta la detenzione, la commercializzazione e la riproduzione di questi esemplari, salvo deroghe specifiche o denunce di possesso pregresse. La normativa mira a proteggere la biodiversità e a prevenire l'impatto negativo sugli habitat naturali.

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Le conseguenze per il ristoratore

Oltre alla sanzione amministrativa di 2.000 euro, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo della tartaruga, affidandola a una struttura autorizzata in grado di garantirne il benessere e la corretta gestione. L'episodio serve da monito: la detenzione di specie invasive senza autorizzazione è reato e comporta conseguenze penali e amministrative.

L'importanza della prevenzione

Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di biodiversità. La collaborazione tra cittadini e autorità è fondamentale per segnalare situazioni sospette e proteggere l'ambiente. I Carabinieri Forestali continueranno i controlli sul territorio per contrastare il fenomeno.

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