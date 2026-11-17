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Un episodio di violenza contro il personale sanitario ha scosso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Nella tarda serata del 15 novembre, un uomo si è presentato al nosocomio dichiarando di aver assunto sostanze stupefacenti e di avere intenti autolesionistici. Ha chiesto il ricovero nel reparto di Psichiatria, ma i medici, dopo i primi accertamenti, hanno escluso i presupposti per il trattamento psichiatrico, rilevando invece un quadro di grave intossicazione da droga.

La reazione e l'intervento della Polizia

Alla comunicazione dei sanitari, l'uomo ha perso il controllo: ha iniziato a urlare e a minacciare pesantemente medici e infermieri. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, allertate dalla centrale operativa. Gli agenti delle volanti sono stati accolti da insulti e minacce esplicite. Con difficoltà, operatori e sanitari sono riusciti a contenere l'esagitato e a sedarlo temporaneamente.

La notte di tensione e le aggressioni

Intorno alle 2 del mattino, al risveglio dalla sedazione, l'uomo ha ripreso a creare gravi turbative. Ha ricominciato a urlare e a divincolarsi, peggiorando il clima già tesissimo. Alla vista degli agenti, chiamati nuovamente in ausilio, ha intensificato le condotte oltraggiose e minacciose. La situazione è degenerata in aggressioni fisiche: durante le operazioni di cura, l'indagato ha strattonato un medico procurandogli escoriazioni guaribili in pochi giorni, ha minacciato di morte un secondo medico e ha tentato di mordere un'infermiera, minacciandola gravemente.

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Le conseguenze legali e la posizione dell'indagato

Considerati i fatti, che configurano anche il reato di lesioni a personale sanitario ai sensi dell'art. 583-quater del Codice Penale, e i precedenti specifici emersi dalla banca dati, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva nello stesso ospedale. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell'accaduto, ha disposto l'immediata liberazione dell'indagato, mentre proseguono gli accertamenti investigativi.

La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza degli operatori sanitari, sempre più esposti a episodi di violenza. Le autorità ricordano che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a indagine sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

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