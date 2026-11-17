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Un luogo sottratto alla criminalità organizzata che si apre ai militari e ai loro cari.

È questo il significato dell’iniziativa realizzata nel capoluogo siciliano grazie alla collaborazione tra l’Hotel San Paolo Palace e il SIM Carabinieri, dedicata al benessere psicofisico delle donne e degli uomini dell’Arma e delle loro famiglie.

Nelle giornate del 10 e del 12 novembre, la struttura ha ospitato due eventi gratuiti di Pilates Matwork.

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L’appuntamento ha rappresentato un’occasione concreta per richiamare l’attenzione sull’importanza della cura di sé per chi, quotidianamente, affronta responsabilità, impegni e sacrifici al servizio della collettività.

Come spiega la Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia, la scelta dell’Hotel San Paolo Palace ha conferito al progetto un valore particolarmente profondo.

L’albergo, bene confiscato alla mafia e restituito alla comunità, è diventato il luogo simbolico di un percorso virtuoso che trasforma un patrimonio strappato all’illegalità in uno spazio di partecipazione, solidarietà e attenzione verso chi serve lo Stato.

Un’esperienza che testimonia come la sinergia tra le realtà del territorio possa tradursi in azioni tangibili, capaci di valorizzare il benessere del personale in divisa e dei loro nuclei familiari.

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