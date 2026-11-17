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Nel pomeriggio del 16 novembre, sulla tangenziale sud di Padova, un automobilista è stato minacciato con una pistola a salve da un altro conducente durante un sorpasso irregolare. La vittima, con prontezza, ha annotato il numero di targa e ha allertato la Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile, grazie alle indicazioni fornite, sono riusciti a individuare e bloccare il responsabile nel Comune di Vigonza, poco dopo.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione, il conducente di una Mercedes GLA, dopo essere stato superato, ha abbassato il finestrino mostrando un'arma a salve, priva di tappo rosso, nei confronti dell'altro automobilista. Immediatamente è scattata la segnalazione alla Centrale Operativa. Gli agenti, giunti sul posto, hanno perquisito il veicolo e il domicilio del giovane, trovando all'interno del cruscotto una riproduzione di revolver Olimpic calibro 38 con munizionamento a salve, priva di tappo rosso, corrispondente alla descrizione della vittima.

Il fermato e i precedenti

Il giovane, un 23enne italiano con precedenti di polizia, è stato accompagnato in Questura e indagato in stato di libertà per minacce aggravate e porto abusivo di armi (art. 4 L. 110/1975). L'arma è stata sequestrata. Dagli accertamenti è emerso che il 23enne era già stato indagato nel 2021 per fatti analoghi, nel 2022 per resistenza a pubblico ufficiale e nel 2024 per danneggiamento, minacce e lesioni personali, sempre in episodi legati alla viabilità.

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Le misure di prevenzione

Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione di Polizia Anticrimine per valutare l'adozione di misure di prevenzione personali nei confronti dell'indagato. L'intervento della Polizia di Stato ha permesso di evitare conseguenze peggiori e di assicurare alla giustizia un soggetto già noto alle forze dell'ordine per comportamenti violenti.

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