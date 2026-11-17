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La Polizia di Stato di Bergamo ha dato esecuzione all'espulsione di un cittadino ghanese, il cui iter amministrativo si è concluso con il diniego della protezione internazionale. L'uomo, arrestato nei giorni scorsi per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha precedenti anche per violenza sessuale. Dopo l'accertamento della sua posizione, l'Ufficio Immigrazione ha emesso il decreto di espulsione e disposto il trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR), dove è stato accompagnato in giornata.

L'arresto e i precedenti penali

Il cittadino ghanese era già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e la pubblica amministrazione. Lo scorso sabato è stato arrestato per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti intervenuti a bordo di un treno. Nel suo curriculum figurano anche due episodi di violenza sessuale, uno dei quali ai danni di una persona minorenne. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale che ha portato all'adozione del provvedimento di espulsione.

Il rigetto della domanda di protezione internazionale

La posizione del ghanese sul territorio nazionale è stata esaminata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo, che ha seguito l'evoluzione della procedura relativa alla sua richiesta di protezione internazionale. La pendenza della domanda aveva impedito in precedenza l'allontanamento. Il procedimento si è concluso il 30 settembre 2026 con il diniego della protezione richiesta. Venuto meno l'impedimento, l'Ufficio Immigrazione ha potuto dare corso alle procedure previste dalla normativa, curando gli adempimenti per l'emissione del decreto di espulsione e del contestuale provvedimento di trattenimento presso il CPR.

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La procedura di espulsione e l'accompagnamento al CPR

Nella giornata odierna, l'uomo è stato accompagnato presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR). L'attività amministrativa della Questura è finalizzata a dare concreta attuazione al provvedimento di allontanamento e a consentire il successivo rimpatrio nel Paese di origine. L'operazione rientra nelle misure di contrasto all'immigrazione irregolare e di tutela dell'ordine pubblico, con particolare attenzione ai soggetti autorevoli di reati.

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