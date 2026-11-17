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Nuove perturbazioni attraversano il Paese con precipitazioni soprattutto sui versanti tirrenici e venti in rinforzo. Martedì 17 novembre allerta arancione su parte della Toscana e gialla in sei regioni

Il meteo in Italia resta segnato dal passaggio di correnti atlantiche, responsabili di una settimana variabile e a tratti perturbata. Fino a mercoledì 18 novembre, le piogge interesseranno soprattutto le regioni tirreniche, alcuni settori del Nord e gli Appennini, accompagnate da venti di Libeccio e da un aumento del moto ondoso.

Una nuova perturbazione è attesa per giovedì 19 novembre, con un peggioramento rapido ma localmente intenso. Tra venerdì e sabato si profila una pausa più asciutta, favorevole però al ritorno della nebbia in Pianura Padana. Le temperature non subiranno variazioni generalizzate, pur con temporanei aumenti nei settori raggiunti dalle correnti più miti.

Meteo oggi martedì 17 novembre con piogge in aumento e venti forti

Nord con precipitazioni e Mar Ligure agitato

Al Nord Italia il cielo sarà spesso coperto. Le precipitazioni potranno presentarsi già nella prima parte della giornata sui settori occidentali più esposti, per poi coinvolgere maggiormente Lombardia e Nordest nel pomeriggio.

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Il Libeccio rinforzerà sul Mar Ligure, con mare fino ad agitato entro sera e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature massime resteranno generalmente contenute, intorno ai 9–12 gradi in diverse città, con valori più miti a Genova, fino a circa 17 gradi.

Centro e Sardegna con peggioramento sui versanti tirrenici

Al Centro la nuvolosità sarà diffusa, con condizioni inizialmente più asciutte su diverse zone interne. Le piogge potranno tuttavia interessare la Toscana già al mattino, per poi estendersi e intensificarsi tra pomeriggio e sera anche su Umbria e Lazio.

Sulla Sardegna prevarranno annuvolamenti alternati a schiarite. I venti sudoccidentali diventeranno più sostenuti, facendo aumentare il moto ondoso sui bacini esposti.

Le massime saranno comprese indicativamente tra 14–15 gradi nei capoluoghi interni più freschi e 19–21 gradi nelle località più miti.

Sud e Sicilia con molte nubi e piogge sulla Campania

Al Sud e in Sicilia la giornata trascorrerà con nuvolosità variabile, a tratti compatta, ma senza precipitazioni rilevanti su gran parte del territorio.

Qualche pioggia raggiungerà la Campania, soprattutto il settore settentrionale, tra pomeriggio e sera. Il Libeccio tenderà a intensificarsi dalla seconda parte della giornata.

Le temperature massime oscilleranno dai 14 gradi di Potenza ai 19–23 gradi delle città più miti.

Allerta meteo del 17 novembre con criticità arancione in Toscana

Per martedì 17 novembre 2026 è prevista allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Toscana. L’allerta gialla riguarda invece porzioni di Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania. I livelli indicati interessano specifiche zone e non l’intero territorio delle regioni coinvolte. protezionecivile.gov.it

Le zone interessate dalle allerte

L’allerta arancione in Toscana riguarda le aree di Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca e Versilia.

Per l’allerta gialla per rischio idrogeologico, le zone indicate sono:

Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Emilia-Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola e Montagna bolognese.

: Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola e Montagna bolognese. Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante.

: Bacini Liguri Marittimi di Levante. Toscana : Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Serchio-Costa, Valdarno Inferiore e Reno.

: Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Serchio-Costa, Valdarno Inferiore e Reno. Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne.

In Umbria, l’allerta gialla per temporali interessa Chiascio-Topino, Alto Tevere e Nera-Corno.

Il rischio idrogeologico riguarda i possibili effetti delle precipitazioni sul territorio, come allagamenti localizzati, ruscellamenti e instabilità dei versanti. Per gli spostamenti e le attività all’aperto è quindi utile tenere conto anche degli aggiornamenti e delle eventuali disposizioni locali.

Per seguire l’evoluzione delle precipitazioni e consultare gli aggiornamenti sulla propria zona, visita e segui il Meteo Radar di InfoOggi, affiancando la consultazione alle comunicazioni ufficiali sulle allerte.

Meteo domani mercoledì 18 novembre con una pausa solo parziale

Nord tra schiarite nebbie e neve sui confini alpini

Mercoledì 18 novembre porterà condizioni più variabili al Nord, con schiarite alternate ad annuvolamenti. Sui confini alpini occidentali saranno possibili deboli nevicate, indicativamente oltre 1.600–1.800 metri.

Al primo mattino potranno comparire banchi di nebbia nelle vallate; in serata la riduzione della visibilità potrà diventare più diffusa sulle pianure.

Le massime saranno in aumento in diverse località, con valori intorno ai 12 gradi a Venezia e punte di 16–18 gradi in altre città.

Centro e Sardegna con maggiore variabilità

Sulle regioni centrali e sulla Sardegna si aprirà una temporanea fase più asciutta, senza un completo ritorno del sereno. Gli annuvolamenti resteranno più consistenti lungo l’Appennino, dove non si escludono deboli precipitazioni locali.

Il Libeccio continuerà a soffiare sostenuto, con un nuovo rinforzo dalla sera. Le temperature diurne tenderanno a salire: circa 16 gradi all’Aquila, valori intorno ai 20–21 gradi in diverse località e punte fino a 24 gradi a Pescara.

Sud con piogge su Campania e Calabria tirrenica

Il tempo resterà più instabile su Campania e Calabria tirrenica, con precipitazioni che potranno risultare localmente intense. I fenomeni potranno coinvolgere anche il Pollino.

Sul resto del Meridione e sulla Sicilia prevarrà una nuvolosità irregolare, alternata a schiarite. I venti sudoccidentali manterranno i mari molto mossi.

Le massime saranno comprese indicativamente tra 16 gradi a Potenza e 23–24 gradi a Bari e Palermo.

Giovedì 19 novembre arriva una nuova perturbazione

La tregua sarà breve. Giovedì 19 novembre un nuovo fronte attraverserà l’Italia, portando precipitazioni soprattutto su Lombardia, Nordest, Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria e Lazio.

Le piogge interesseranno anche Campania, alta Calabria e Sardegna centro-settentrionale, con un coinvolgimento delle zone interne delle regioni adriatiche centrali. Sui confini alpini saranno possibili nuove nevicate.

Altrove il cielo si presenterà variabile o a tratti coperto. La rapidità del passaggio non esclude precipitazioni temporaneamente intense nelle aree maggiormente esposte.

Perché il Libeccio favorisce le piogge sul Tirreno

Il Libeccio è un vento proveniente da sudovest che può trasportare aria mite e umida dal mare verso la terraferma. Quando incontra i rilievi, l’aria viene spinta a salire, favorendo la formazione di nubi e precipitazioni sui versanti esposti.

Questa dinamica aiuta a spiegare la maggiore insistenza delle piogge su parte delle regioni tirreniche e dell’Appennino, mentre altri settori possono beneficiare di pause asciutte più lunghe. L’intensificazione del vento contribuisce inoltre all’aumento del moto ondoso.

Tendenza del fine settimana tra schiarite e ritorno della nebbia

Tra venerdì 20 e sabato 21 novembre si prospetta un miglioramento, con precipitazioni meno diffuse e maggiori spazi soleggiati. In Pianura Padana, tuttavia, l’umidità nei bassi strati potrà favorire la formazione di nebbie, soprattutto nelle ore notturne e al mattino.

Per domenica 22 novembre si intravede un possibile nuovo ingresso perturbato dall’Atlantico. Si tratta di una tendenza da confermare con i prossimi aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda tempi e distribuzione delle piogge.

Per restare aggiornato sul meteo in Italia, seguire gli spostamenti delle precipitazioni e organizzare meglio le attività quotidiane, visita e segui il Meteo Radar di InfoOggi.

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