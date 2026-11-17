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Nella Baschiria un rogo ha interessato l’area del grande polo petrolchimico che produce carburanti e prodotti chimici. Restano da chiarire le cause e l’entità dei danni

Incendio a Salavat nella notte

Un incendio nell’area del complesso Gazprom Neftekhim Salavat, nella Repubblica russa di Baschiria, è stato segnalato nella notte tra il 16 e il 17 novembre, mentre nella regione circolavano notizie di un possibile attacco con droni.

Alcuni canali Telegram ucraini di monitoraggio hanno indicato il sito industriale come bersaglio. Le immagini diffuse online mostrano un intenso bagliore nei pressi dell’impianto, ma non consentono da sole di stabilire quali strutture siano state coinvolte né di quantificare i danni. Il collegamento tra il rogo e l’attacco segnalato resta da verificare.

Perché il complesso Gazprom è importante

Situato a circa 1.750 chilometri a est di Kiev, il polo di Salavat è uno dei maggiori complessi russi di raffinazione petrolifera e petrolchimica. La sua capacità di lavorazione raggiunge i 10 milioni di tonnellate annue di petrolio e condensato di gas.

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La produzione comprende benzina, gasolio e prodotti chimici. Il sito riunisce quindi attività diverse: la raffinazione trasforma le materie prime in carburanti, mentre la componente petrolchimica permette di ottenere sostanze destinate ad altre lavorazioni industriali.

Il precedente attacco dell’8 ottobre

Il complesso era già stato interessato da precedenti attacchi. Lo Stato Maggiore ucraino aveva confermato un’operazione contro l’impianto l’8 ottobre, quando era divampato un vasto incendio.

Per valutare le conseguenze del nuovo episodio sarà decisivo conoscere i reparti eventualmente colpiti e gli eventuali fermi produttivi. Un incendio visibile dall’esterno non dimostra, da solo, l’interruzione dell’intero complesso: l’impatto dipende dalle apparecchiature danneggiate e dai tempi necessari per ripristinarle.

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