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Un episodio di violenza domestica ha portato all'arresto di un uomo di 36 anni a Roma. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l'uomo ha esploso colpi in aria per intimidire il fratello, scatenando l'immediato intervento delle forze dell'ordine. La situazione è apparsa subito di estrema gravità e pericolosità, tanto che i militari hanno proceduto con un'accurata perquisizione domiciliare.

La perquisizione e il ritrovamento dell'arma

Durante l'attività di ricerca, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un fucile marca Bernardelli calibro 12, illegalmente modificato. L'arma era stata privata delle canne e del calcio, trasformandola in un'arma a canne mozze, facilmente occultabile e con un altissimo potenziale offensivo. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che il fucile era provento di un furto denunciato nel giugno del 2021 presso la Stazione Carabinieri di Monte San Biagio.

L'arresto e le conseguenze

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Velletri. L'operazione dei Carabinieri ha permesso di sottrarre dalla disponibilità dell'arrestato un'arma estremamente pericolosa, evidenziando ancora una volta l'importanza dei controlli sul territorio e della lotta alla detenzione illegale di armi.

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