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Nel mese di ottobre, il Questore di Ferrara ha emesso 48 misure di prevenzione nell'ambito di un'azione costante volta a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità in città e provincia. L'attività, coordinata dalla Divisione Anticrimine, ha visto la collaborazione sinergica tra la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e i Comandi di Comacchio, Copparo e Portomaggiore.

Tipologia dei provvedimenti adottati

Gli operatori dell'Ufficio Misure di Prevenzione Personale e Patrimoniali hanno notificato 17 Fogli di Via Obbligatori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 159/2011, 16 Avvisi Orali e 10 Ammonimenti per episodi di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Inoltre, sono stati emessi 5 provvedimenti di D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) ex art. 13-bis del D.L. 14/2017.

Finalità e impatto sul territorio

Queste misure mirano a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, degrado urbano e condotte pericolose per la sicurezza pubblica. L'attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine ha permesso di anticipare e prevenire situazioni di potenziale pericolo per la cittadinanza, dimostrando l'efficacia degli strumenti di prevenzione adottati.

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Sinergia tra Forze dell'Ordine

Il risultato testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nel monitoraggio del territorio e la proficua collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, con l'obiettivo di reprimere le condotte devianti e tutelare la comunità ferrarese.

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