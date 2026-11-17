Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La notte NBA regala spettacolo e conferme, con i Miami Heat protagonisti assoluti. La squadra di Miami continua la sua striscia positiva e conquista il quinto successo consecutivo superando gli Houston Rockets con il punteggio di 128-110. In questo momento magico degli Heat c'è anche la firma dell'azzurro Simone Fontecchio: l'italiano resta in campo per 19 minuti e chiude la partita con 10 punti, 6 rimbalzi e 2 assist, dimostrando ancora una volta il suo valore nel roster della Florida.

Boston, prima sconfitta casalinga per i Celtics

Tra le altre gare della notte, spicca l'impresa dei Orlando Magic, che sbancano il TD Garden di Boston imponendosi 115-105 sui Celtics. Per la squadra di Boston si tratta della prima sconfitta casalinga della stagione, che interrompe anche una striscia di sei successi consecutivi. Un risultato che dimostra come in questa stagione nessuna squadra possa considerarsi imbattibile.

Philadelphia non si ferma, male Golden State

Continua la corsa dei Philadelphia 76ers, che trascinati da un Joel Embiid in grande forma passano a Brooklyn con il punteggio di 135-123. Vittorie in trasferta anche per i Phoenix Suns, che espugnano Denver 117-105, e per i Memphis Grizzlies, che si impongono a Washington 136-120. Momento negativo invece per i Golden State Warriors, che crollano in casa dei New Orleans Pelicans perdendo 115-94.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il momento degli Heat e di Fontecchio

Il percorso di Miami in questa fase della stagione è senza dubbio uno dei più interessanti della NBA. La squadra ha trovato continuità di risultati e il contributo di Fontecchio dalla panchina si sta rivelando sempre più prezioso. L'azzurro, con la sua versatilità e la sua capacità di incidere in entrambe le metà del campo, rappresenta una pedina importante nello scacchiere di coach Spoelstra, in una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni per gli Heat.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra