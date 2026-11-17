Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un business illecito che frutta centinaia di migliaia di euro ogni mese, mettendo in atto raggiri ai danni di persone di ogni età e condizione sociale. Dall'inizio dell'anno, la Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio ha intercettato 36 truffatori sorpresi a bordo dei treni mentre, come normali pendolari o turisti, trasportavano refurtiva nascosta in modo ingegnoso.

Un fenomeno criminale organizzato

Dietro una telefonata apparentemente innocua o la visita di un sedicente tecnico si cela una vera e propria macchina criminale, con ruoli ben definiti: telefonisti esperti nel manipolare le vittime e "trasfertisti" incaricati di presentarsi a domicilio per ritirare denaro e gioielli. Spesso si spacciano per addetti di società di luce, gas o acqua, inventando guasti urgenti o verifiche sui contatori.

I truffatori non agiscono solo sul territorio, ma sfruttano i treni per i loro spostamenti: dopo aver messo a segno il colpo, ripartono verso il sud nascondendo il bottino in contenitori insospettabili. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato soldi nelle confezioni di panettoni e uova di Pasqua, oro nei pacchetti di patatine, gioielli nelle scatole dei panini dei fast food e nei bicchieri delle bibite gassate.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L'ultimo caso a Roma Termini

Proprio ieri pomeriggio, nello scalo di Roma Termini, sono stati fermati due truffatori di ritorno dal nord. Dopo aver individuato una donna anziana, si sono finti Carabinieri e, con la scusa di dover controllare i preziosi, si sono fatti consegnare oro, gioielli e tutto il denaro contante, chiudendo poi la vittima in bagno per impedirle di chiamare aiuto.

Complessivamente, la Polizia Ferroviaria del Lazio ha recuperato e restituito ai legittimi proprietari refurtiva per un valore commerciale di oltre 800.000 euro. Per le vittime, un vero e proprio tesoro non solo economico ma anche affettivo.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra