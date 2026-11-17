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Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato presso la Questura di Brescia hanno arrestato un cittadino romeno di 33 anni, residente in provincia, dando esecuzione a un Mandato d'Arresto Europeo (MAE) emesso dalle autorità romene – Tribunale di Bacau.

Il provvedimento e i reati contestati

Il provvedimento è stato adottato poiché l'uomo, condannato definitivamente a 3 anni e 1 mese di reclusione, era destinatario di un ordine di arresto ai fini estradizionali emesso dall'Autorità Giudiziaria romena per i reati di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il ruolo della cooperazione internazionale

Il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione S.I.RE.N.E., dopo aver confermato l'attualità delle ricerche, ha attivato i canali della cooperazione internazionale per comunicare alle competenti autorità romene l'esito dell'operazione. L'individuazione e l'arresto del latitante sono frutto della sinergia tra le forze di polizia italiane e le autorità di polizia e giudiziarie europee, a testimonianza dell'efficacia della cooperazione internazionale in materia di sicurezza e giustizia.

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Le procedure e le dichiarazioni del Questore

Dopo le procedure di identificazione, l'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale "Nerio Fischione" di Brescia, a disposizione della Corte d'Appello di Brescia e in attesa di essere consegnato alle autorità romene. Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha evidenziato: «La cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di Polizia rappresenta un aspetto particolarmente importante delle attività delle Forze dell'Ordine. Per tramite, a seconda dei casi, delle Divisioni Interpol, Europol e S.I.RE.N.E. della Direzione Centrale della Polizia Criminale i provvedimenti di cattura emessi dalle varie Autorità Giudiziarie di tutto il mondo vengono messi a disposizione di una unica Banca Dati e resi esecutivi, nel rispetto dei Trattati sottoscritti tra gli Stati, al fine di garantire la custodia cautelare ovvero l'espiazione della pena a carico di coloro che si sono sottratti alla Giustizia nel Paese ove il reato è stato commesso».

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