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Un duro colpo inferto alla criminalità organizzata nel barese. I carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno sequestrato beni per un valore superiore a 5 milioni di euro a un uomo ritenuto affiliato al clan Parisi, attualmente detenuto. L'individuo, considerato a capo di una cellula territoriale attiva nell'area murgiana per conto della stessa organizzazione, è accusato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, estorsione, usura e reati legati alle armi.

Il provvedimento di sequestro anticipato finalizzato alla confisca è stato emesso dalla III Sezione - Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari. Gli accertamenti patrimoniali condotti dal Nucleo Investigativo hanno evidenziato una sproporzione "marcata e ingiustificata" tra il patrimonio accumulato nell'ultimo decennio, il tenore di vita elevato e le esigue entrate lecite dichiarate dal nucleo familiare. È stato così delineato un quadro indiziario che ricondurrebbe l'origine dei beni al reimpiego e ai proventi di delitti ripetuti.

I beni sequestrati

Il vincolo ha interessato beni formalmente intestati a prestanome ma nella piena disponibilità del detenuto. Tra questi, una villa con corte pertinenziale, giardino esclusivo, arredi, impianti tecnologici e beni di valore rinvenuti all'interno. Sequestrato anche l'intero capitale sociale di due società a responsabilità limitata operanti nel commercio di autoveicoli, con un'azienda costituita da decine di auto, anche di lusso. Inoltre, un'impresa individuale che gestisce un bar, ristorante e pizzeria, e diverse disponibilità finanziarie presso tre istituti di credito. I cespiti sono stati affidati a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale.

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Le indagini e il contesto

L'operazione si inserisce nel contrasto ai patrimoni illeciti della criminalità organizzata. Il clan Parisi è una delle organizzazioni storiche della mafia barese, attiva nel traffico di droga e nelle estorsioni. Il sequestro rappresenta un ulteriore passo nelle indagini della DDA di Bari, che mira a colpire le risorse economiche delle cosche.

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