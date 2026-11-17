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Iniziati i lavori per prolungare di circa 700 metri il percorso sul mare e ampliare gli spazi a disposizione di cittadini e visitatori

UNA LUNGA “PASSEGGIATA” è il messaggio con cui il sindaco di Soverato Daniele Vacca ha annunciato sui social l’avvio dei lavori per il prolungamento del lungomare Ippocampo. L’intervento prevede circa 700 metri aggiuntivi, che permetteranno di estendere il percorso affacciato sul mare.

Una novità che interessa residenti e visitatori, con l’obiettivo di rendere più ampia la passeggiata e valorizzare il rapporto tra la città e il suo litorale.

Il lungomare Ippocampo si allunga di circa 700 metri

Il progetto riguarda l’ampliamento della passeggiata sul mare di Soverato, uno spazio dedicato al tempo libero, alle camminate e alla socialità.

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L’aggiunta del nuovo tratto potrà offrire maggiori opportunità per vivere la costa anche al di fuori della stagione balneare. Per una città a vocazione turistica, un percorso più esteso rappresenta un’occasione per migliorare la fruizione del lungomare e valorizzare il paesaggio.

Il finanziamento risale all’amministrazione Alecci

Nel video, Daniele Vacca ha ricordato che il finanziamento dell’opera era stato ottenuto nell’ultimo periodo dell’amministrazione Alecci, attraverso il programma CIS.

L’inizio dei lavori segna dunque una nuova fase per un intervento avviato sul piano del finanziamento negli anni precedenti e ora entrato nella fase di realizzazione.

Il sindaco auspica una rapida apertura alla comunità

Il sindaco Vacca ha espresso l’augurio che il prolungamento possa essere completato e reso fruibile al più presto, consentendo a tutta la comunità di utilizzare il nuovo percorso.

Nell’annuncio non è stata indicata una data precisa per l’apertura. L’obiettivo è consegnare a Soverato una passeggiata più lunga, capace di accompagnare la vita quotidiana dei residenti e l’esperienza di chi sceglie la città per una visita o una vacanza.

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