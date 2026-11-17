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La Regione Calabria mette sul piatto cinque milioni di euro per rafforzare la sicurezza urbana attraverso nuovi impianti di videosorveglianza. L annuncio arriva direttamente dall assessore regionale alla Legalita e Sicurezza, Antonio Montuoro, e segna un passaggio concreto nelle politiche integrate di sicurezza sul territorio.

Le risorse sono state programmate tramite due delibere di Giunta regionale e hanno l obiettivo di sostenere gli interventi dei Comuni calabresi in materia di legalita e controllo del territorio, in sinergia con i finanziamenti nazionali stanziati dal Ministero dell Interno. Un doppio canale di finanziamento che punta a moltiplicare l efficacia degli investimenti.

Un avviso pubblico per selezionare i progetti

Il percorso di assegnazione dei contributi e partito con la pubblicazione dell Avviso pubblico intitolato Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalita e della sicurezza urbana. Le proposte progettuali arrivate sono state esaminate da una commissione dedicata, che ha valutato ogni progetto sulla base dei criteri e dei requisiti indicati nel bando.

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Con le risorse a disposizione sara possibile finanziare circa trenta Comuni, consentendo la realizzazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Strumenti che, secondo la Regione, rappresentano un presidio importante per il territorio, per la prevenzione dei fenomeni di illegalita e per il supporto alle attivita delle Forze dell ordine.

Le priorita secondo Montuoro

L assessore Montuoro non nasconde l importanza strategica dell intervento: la sicurezza urbana, spiega, e una priorita nell azione della Regione Calabria e richiede un impegno costante e una strategia integrata, capace di rispondere concretamente alle esigenze delle comunita locali. Con questo stanziamento da cinque milioni di euro, aggiunge, l obiettivo e sostenere i Comuni, soprattutto quelli che manifestano maggiori necessita di sicurezza, mettendo a disposizione strumenti tecnologici utili a rafforzare il controllo del territorio e a tutelare la legalita.

Si tratta, sottolinea ancora, di un intervento che si inserisce nel percorso avviato dal Presidente della Giunta regionale e che conferma l attenzione dell Amministrazione regionale verso un tema fondamentale per la qualita della vita dei cittadini.

Interventi da chiudere entro il 2026

L iniziativa rientra nel quadro piu ampio delle politiche regionali per la sicurezza urbana, con un occhio di riguardo ai contesti territoriali maggiormente esposti a fenomeni di illegalita e alle situazioni che richiedono un rafforzamento delle attivita di prevenzione e controllo.

Gli interventi finanziati dovranno essere avviati e conclusi entro il 31 dicembre 2026. Una scadenza stringente, che impone ai Comuni beneficiari un attenta organizzazione delle attivita progettuali e amministrative, per garantire la realizzazione delle opere e il rispetto dei tempi previsti dal programma di finanziamento.

Per consultare tutti i dettagli e possibile visitare la pagina dedicata sul sito della Regione Calabria, nella sezione dei provvedimenti regionali relativi al programma operativo complementare.

Tutte le informazioni sono consultabili al seguente link: https://www.regione.calabria.it/provvedimenti-regionali/programma-operativo-complementare-poc-2014-2020_azione-9-6-7-delibera-di-giunta-regionale-n-4-del-12-01-2026-avviso-pubblico-realizzazione-di-impianti-di-videosorveglianza-a-tu/

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