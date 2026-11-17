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Nel pomeriggio di ieri, 16 novembre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone ha accolto un gruppo di ragazzi dell’Associazione Psicoeducativa A.P.E., accompagnati dai rispettivi tutor, per una visita conoscitiva alla scoperta delle attività svolte dal Corpo Nazionale.

Nel corso dell’incontro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzati nelle operazioni di soccorso, visitando alcuni ambienti della sede e interagendo direttamente con il personale operativo.

La giornata si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, offrendo ai ragazzi un’occasione di conoscenza, socializzazione e avvicinamento al mondo dei Vigili del Fuoco.

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L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di inclusione e condivisione, confermando l’attenzione del Comando di Crotone verso il territorio e le realtà associative che operano in ambito sociale ed educativo.

Un’esperienza significativa non soltanto per i ragazzi dell’Associazione A.P.E., ma anche per il personale dei Vigili del Fuoco, che ha avuto il piacere di accompagnarli in questa giornata di scoperta e partecipazione.





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