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Festival d’Autunno, al MARCA Shakespeare rompe ogni confine: con “Lady M – Voci” il pubblico entra nella mente di Lady Macbeth

Solo venti spettatori per volta, una cupola immersiva, realtà virtuale e teatro dal vivo. Il 20 e 21 novembre a Catanzaro un’esperienza straordinaria che trasforma la celebre tragedia shakespeariana in un viaggio sensoriale da vivere in prima persona.

E se, invece di assistere a una tragedia, poteste viverla dall'interno? Se poteste ascoltare le voci che tormentano Lady Macbeth, attraversare le sue paure, vedere materializzarsi le sue ossessioni e ritrovarvi, per una volta, non davanti alla scena, ma dentro la storia?

È questa la sfida di “Lady M – Voci”, il progetto innovativo che il 20 e 21 novembre arriva al Museo delle Arti di Catanzaro (MARCA), nell’ambito della XXIII edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce.

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Un appuntamento fuori dagli schemi, pensato per sorprendere, coinvolgere e lasciare il segno, nel quale il capolavoro di William Shakespeare si trasforma in un’esperienza immersiva che supera i confini tradizionali del teatro.

Non ci sarà un palcoscenico da osservare, ma una storia da vivere. E non ci saranno spettatori passivi, ma persone chiamate a entrare nel mondo inquieto della protagonista.

Il pubblico sarà accolto all’interno di una grande cupola geodetica, concepita come la mente di Lady Macbeth: uno spazio suggestivo nel quale recitazione dal vivo, immagini a 360 gradi, realtà virtuale, audio spazializzato e stimoli sensoriali costruiscono un’esperienza coinvolgente e sorprendente.

Solo venti spettatori per replica: un’esperienza da vivere da vicino

Ideato, adattato e diretto da Giovanni Carpanzano, con le interpretazioni di Maria Maddalena Ascione e Claudia Olivadese, “Lady M – Voci” offre una prospettiva completamente nuova sulla tragedia shakespeariana.

La cupola potrà accogliere soltanto venti persone per ogni replica: una scelta che rende ogni appuntamento intimo, esclusivo e irripetibile.

Non si tratta semplicemente di assistere a uno spettacolo, ma di condividere lo stesso spazio fisico e mentale della protagonista, lasciandosi avvolgere dalle sue emozioni e dai suoi tormenti.

«La forza espressiva e il grande valore artistico di Lady M non potevano che trovare accoglienza nel nostro Museo delle Arti», dichiara Antonietta Santacroce.

«Entrare concretamente nel flusso di pensieri di un personaggio così complesso permette di vivere emozioni forti e assolve al vero compito della cultura: sviluppare il pensiero critico attraverso la manifestazione dell’animo umano».

Dentro l’incubo di Lady Macbeth: tra visioni, voci e realtà virtuale

L’ambizione, il desiderio di potere, il rimorso e la follia diventano materia viva.

Lo spettatore attraverserà i momenti più intensi della tragedia: il regicidio di Duncan, l’allucinazione del pugnale insanguinato, l’apparizione dello spettro di Banco durante il banchetto e il progressivo precipitare della regina nel delirio.

«Ho voluto concentrare l’intera vicenda nella mente della protagonista, trasformandola in un monologo interiore abitato dalle voci di Macbeth, Duncan, Malcolm, MacDuff e delle tre streghe», spiega il regista Giovanni Carpanzano.

«La cupola funziona insieme da spazio mentale e da dispositivo immersivo: su di essa si proiettano luci, ombre e spettri che materializzano le angosce dell’animo umano, permettendoci di rileggere la storia da un punto di vista quasi psicoanalitico, dove al centro ci sono l’ambizione, la colpa, la follia e la disumanizzazione».

Il finale, con Lady Macbeth avvolta in un groviglio di corde, restituisce visivamente e fisicamente il peso di una colpa dalla quale non è possibile liberarsi.

Una potente metafora che porta la tragedia oltre il suo tempo e la collega alle contraddizioni del nostro presente, alle guerre, ai massacri e alla disumanizzazione.

Il teatro cambia linguaggio e incontra le nuove generazioni

«L’obiettivo è offrire una messa in scena intima e sensoriale, capace di favorire un reale coinvolgimento emotivo e una riflessione critica», conclude Carpanzano.

«L’integrazione tra teatro, cinema, performance e realtà virtuale ci consente di parlare anche ai pubblici più giovani con un linguaggio contemporaneo, trasformando la tragedia in uno spazio di confronto collettivo sul potere, sulla responsabilità e sulle fragilità umane».

Con questo appuntamento il Festival d’Autunno conferma la propria vocazione alla sperimentazione e alla ricerca di nuovi linguaggi, portando lo spettacolo fuori dai luoghi convenzionali e trasformando il MARCA in uno spazio nel quale arte contemporanea e teatro si incontrano e si contaminano.

Il 20 e 21 novembre non limitatevi a guardare Shakespeare. Entrate nella sua tragedia.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

“Lady M – Voci” sarà in scena al MARCA di Catanzaro il 20 e 21 novembre, con quattro repliche giornaliere: ore 10:30, 12:00, 18:00 e 19:30.

Attenzione: ogni replica è riservata a un massimo di 20 spettatori.

I biglietti sono disponibili presso la segreteria del Festival, a Catanzaro (di fronte al Teatro Politeama), su www.festivaldautunno.com e nelle rivendite autorizzate TicketOne.

Per informazioni: 351 7976071.

Il Festival d’Autunno è sostenuto dalla Regione Calabria, nell’ambito di Calabria Straordinaria, con risorse PAC 2014/20 – FUNT Eventi culturali di pregio.

Giuseppe Panella

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