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PALERMO – Nuovo sviluppo nelle indagini sull'omicidio di Ferragosto avvenuto nel quartiere Zen 2 di Palermo. I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio volontario aggravato. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura.

La dinamica dell'aggressione

La vicenda risale alla notte tra il 14 e il 15 agosto scorso, quando in via Costante Girardengo, nel cuore del rione palermitano, un uomo di 44 anni perse la vita dopo essere stato aggredito brutalmente. Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima era intervenuta perché aveva notato persone sospette nei pressi dei garage condominiali. L'uomo sarebbe stato dapprima apostrofato verbalmente e poi colpito con un cacciavite e un casco.

Le indagini e i primi arresti

Le prime fasi delle indagini avevano portato al fermo di tre persone: due minorenni di 16 anni e un maggiorenne di 33 anni. Il provvedimento era stato poi convalidato dal Gip. Successivamente, gli investigatori hanno approfondito il quadro attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, escussioni testimoniali e accertamenti tecnici sui reperti, riuscendo a delineare con precisione la dinamica dell'aggressione e le responsabilità di un ulteriore indagato.

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Il ruolo del 47enne

Stando a quanto accertato, l'uomo di 47 anni sarebbe intervenuto durante la colluttazione quando la vittima era già ferita e frastornata dai colpi iniziali, accanendosi contro di essa con pugni sferrati al corpo. Il quadro indiziario è stato ritenuto grave e condiviso dal Gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'indagato è stato accompagnato presso la casa circondariale Pagliarelli.

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