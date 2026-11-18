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Un episodio di truffa aggravata ai danni di un'anziana ha scosso la tranquilla comunità di Monteleone d'Orvieto, in provincia di Terni. I Carabinieri della Stazione locale, con il supporto dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Orvieto e della Stazione di Fabro, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo e una donna originari della Campania, ritenuti responsabili del raggiro. I due, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle Forze dell'Ordine per indurre la vittima a consegnare i propri gioielli in oro.

La dinamica della truffa

Stando alla ricostruzione, la vittima sarebbe stata contattata al telefono da un sedicente carabiniere che, con la scusa di un presunto coinvolgimento in reati, l'ha convinta a consegnare i preziosi custoditi in casa per necessari controlli. Durante la telefonata è intervenuta anche una complice, che ha contribuito a rendere più credibile l'inganno. Poco dopo, una donna si è presentata presso l'abitazione dell'anziana e si è fatta consegnare i monili in oro che nel frattempo la vittima aveva raccolto.

L'arresto e il recupero della refurtiva

Nel frattempo, una pattuglia della Stazione di Monteleone d'Orvieto, impegnata in un servizio di controllo del territorio nei pressi del casello autostradale di Fabro, ha fermato un veicolo con a bordo un uomo e una donna. Entrambi avevano precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la donna era sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'atteggiamento particolarmente nervoso dei due ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti presso la Stazione Carabinieri di Fabro. Durante la perquisizione è stato rinvenuto un sacchetto contenente numerosi monili in oro, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire una giustificazione plausibile.

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Proprio durante gli accertamenti, presso la caserma si è presentata la vittima per formalizzare la denuncia. L'anziana ha immediatamente riconosciuto sia la donna che si era presentata a casa sua sia i monili rinvenuti, consentendo ai Carabinieri di collegare i due fermati alla truffa appena consumata. Per loro è così scattato l'arresto in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Terni in turno, la successiva presentazione al rito direttissimo. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all'anziana, visibilmente turbata dall'accaduto.

L'importanza della prevenzione

Questo episodio riporta l'attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani, che sempre più spesso vedono i malviventi fingersi appartenenti alle Forze dell'Ordine per carpire la fiducia delle vittime. I Carabinieri raccomandano di prestare massima attenzione a telefonate sospette e di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di dubbi. Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui gli imputati non possono essere considerati colpevoli prima della condanna definitiva.