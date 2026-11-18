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Meteo Italia, giovedì 19 novembre tornano piogge e vento forte: le previsioni fino a venerdì.

Mercoledì con schiarite in molte zone, ma piogge sul versante tirrenico meridionale. Giovedì una perturbazione attraverserà il Centro-Nord e interesserà anche parte del Sud. Venerdì tempo più stabile, con possibili nebbie in Pianura Padana.

L’Italia resta esposta al passaggio di correnti atlantiche. La giornata di mercoledì 18 novembre offre una pausa dalle piogge più diffuse, senza un miglioramento uniforme: Campania e Calabria tirrenica rimangono tra le aree più soggette ai rovesci, mentre il vento continua a farsi sentire sui mari occidentali. Giovedì 19 novembre il quadro cambia con l’arrivo di una nuova perturbazione, accompagnata da precipitazioni e raffiche forti.

Mercoledì 18 novembre: schiarite, piogge al Sud e allerta gialla in sei regioni.

Al Nord il cielo sarà variabile, con possibili nebbie nelle prime ore sulle pianure. Sui settori alpini occidentali potranno verificarsi deboli nevicate in quota; dalla sera aumenteranno le nubi al Nord-Ovest.

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Al Centro si alterneranno nuvole e schiarite. Qualche precipitazione potrà raggiungere i rilievi e le aree interne, mentre i venti occidentali resteranno sostenuti. Al Sud, l’instabilità sarà più evidente tra Campania, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica. Altrove sono previste condizioni più variabili, con temperature diurne miti per il periodo.

Per mercoledì la Protezione Civile ha indicato allerta gialla su settori di Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. L’allerta riguarda specifiche zone delle sei regioni, non necessariamente l’intero territorio regionale. Sono inoltre previsti venti forti e possibili mareggiate sulle coste esposte.

Le condizioni possono cambiare nel corso della giornata: per seguire lo spostamento delle precipitazioni nella propria zona, consulta il Radar Meteo di InfoOggi. In presenza di criticità, verifica anche gli aggiornamenti della Protezione Civile regionale.

Giovedì 19 novembre: perturbazione al Centro-Nord e sulle regioni tirreniche.

La nuova perturbazione atlantica porterà piogge soprattutto tra Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Calabria tirrenica settentrionale. Precipitazioni sono previste anche su parte del Nord-Est, della Lombardia orientale e delle aree interne del Centro. I fenomeni potranno presentarsi a carattere di rovescio o temporale, con intensità diversa da zona a zona. Sulle Alpi tornerà la neve, soprattutto alle quote più elevate. Dipartimento della Protezione Civile

Il vento forte sarà un altro elemento da seguire. I mari occidentali, compresi il Ligure, il Tirreno e quelli intorno alla Sardegna, potranno risultare agitati. Le temperature massime tenderanno a diminuire localmente nelle zone raggiunte dalle piogge.

Venerdì 20 novembre: più sole, ma attenzione alla nebbia al Nord.

Con l’allontanamento della perturbazione, venerdì 20 novembre si prospetta una giornata più asciutta e soleggiata su gran parte dell’Italia. In Pianura Padana potranno però formarsi nebbie anche fitte, mentre sui confini alpini occidentali resterà possibile qualche nevicata. Sui mari occidentali il vento potrebbe essere ancora sostenuto.

La tendenza per il fine settimana resta da aggiornare, soprattutto per l’eventuale arrivo di nuove piogge domenica. Per controllare l’evoluzione locale delle precipitazioni, segui il Radar Meteo di InfoOggi.

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