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Introduzione

Il Codice Rosso è un insieme di norme introdotte per contrastare la violenza di genere e domestica. In questo articolo esploriamo i principali reati previsti, offrendo consigli pratici per le vittime e per chiunque voglia aiutare. È fondamentale conoscere i segnali e sapere a chi rivolgersi.

Atti persecutori (stalking)

Gli atti persecutori si manifestano con condotte ripetute nel tempo, come pedinamenti, visite indesiderate, chiamate e messaggi insistenti, invio di regali non graditi, furto di identità digitale, minacce a persone care e danneggiamenti. Lo stalker è spesso un ex partner che non accetta la fine della relazione, ma può essere chiunque, mosso da vendetta o rancore.

È importante denunciare se queste azioni causano ansia, paura, destabilizzano la serenità o alterano le abitudini di vita. Puoi rivolgerti a qualsiasi caserma dei Carabinieri o ufficio della Polizia di Stato. Evita di incoraggiare lo stalker, sii prudente negli spostamenti, conserva messaggi e prove. In caso di emergenza chiama il 112, per supporto il 1522 (numero gratuito e anonimo). Puoi anche richiedere l'ammonimento al Questore.

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Bullismo e cyberbullismo

Il bullismo è una forma di violenza tra pari, che può essere fisica, verbale o psicologica (esclusione sociale, diffusione di pettegolezzi). Il cyberbullismo avviene online e può raggiungere la vittima in ogni momento, anche con identità nascoste. Le forme includono messaggi offensivi, diffamazione, furto di identità, pubblicazione di materiale sensibile e aggressioni filmate.

Se sei vittima, non vergognarti: chiedi aiuto a un adulto, parla con insegnanti e amici, conserva le prove (screenshot). I genitori devono essere disponibili al dialogo, notare cambiamenti nel comportamento, usare strumenti di parental control e, in caso di violenza fisica o ricatti, allertare i Carabinieri. Per emergenze chiama il 112 o il 114 Emergenza Infanzia. Per segnalazioni: 800.66.96.96 (numero verde anti-bullismo), 1.96.96 (Telefono Azzurro), 800.642.377 (CNAC).

Il bullizzometro è un test di autovalutazione per riconoscere i segnali di bullismo.

Maltrattamenti in famiglia

I maltrattamenti consistono in atti abituali di prevaricazione e oppressione, con sofferenze fisiche o psicologiche. Comprendono violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica all'interno della famiglia o tra conviventi. Le condotte tipiche sono insulti, minacce, umiliazioni, isolamento, controllo economico.

Non fidarti dei cambiamenti promessi, non sentirti colpevole. Pensa al benessere dei figli. In caso di violenza fisica recati subito al Pronto Soccorso (percorso codice rosa). Chiama il 112 per emergenze, il 1522 per supporto legale e psicologico. Puoi denunciare anche senza testimoni, ma è utile avere referti o messaggi. Puoi richiedere l'ammonimento in forma anonima.

Il violenzametro è un test per valutare il livello di violenza subita.

Revenge porn

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn) è la pubblicazione o minaccia di pubblicazione di materiale intimo senza consenso. Spesso è opera dell'ex partner per vendetta o per estorsione (sex extortion). Le vittime possono subire gravi conseguenze psicologiche.

Non condividere foto compromettenti. Se sei vittima, segnala subito alle Forze dell'Ordine, fai screenshot e conserva le prove. Rivolgiti a permessonegato.it e al Garante della Privacy per la rimozione del materiale.

Violenza sessuale

La violenza sessuale si configura quando manca il consenso, anche se inizialmente prestato e poi revocato. Comprende rapporti con violenza o minaccia, baci e palpeggiamenti non desiderati, somministrazione di sostanze per abusare, mostrare pornografia a minori.

Se hai subito violenza, chiama il 112 o il 1522. Denuncia presso Carabinieri o Polizia. I presidi ospedalieri garantiscono assistenza con codice rosa. Non lavarti subito per preservare le prove biologiche.

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